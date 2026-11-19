Ukraińskie organy ścigania postawiły zarzuty rosyjskiemu pułkownikowi Piotrowi Popowowi, który – według ustaleń śledztwa – wydawał rozkazy dotyczące użycia broni chemicznej przeciwko ukraińskim żołnierzom w obwodzie dniepropetrowskim.

Śledztwo prowadzili prokuratorzy Prokuratury Generalnej oraz śledczy Głównego Zarządu Śledczego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) we współpracy z Organizacją ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW).

Podejrzany jest dowódcą 345. pułku desantowo-szturmowego 104. gwardyjskiej dywizji desantowo-szturmowej Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa jesienią 2024 roku Piotr Popow zaplanował użycie granatów zawierających niebezpieczną substancję chemiczną CS i wydał odpowiedni rozkaz podwładnym. Celem rosyjskich żołnierzy byli ukraińscy strażnicy graniczni w obwodzie dniepropetrowskim.

Wykonując rozkazy pułkownika, w okresie od września 2024 r. do stycznia 2025 r. rosyjscy żołnierze zrzucili co najmniej siedem granatów z substancją chemiczną na pozycje 8. oddziału granicznego Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

Ataki miały miejsce w pobliżu miejscowości Illinka w rejonie nikopolskim oraz Mar’jivka w rejonie sinielnikowskim obwodu dniepropetrowskiego.

Stosowanie takich środków prowadzenia wojny jest zabronione przez prawo międzynarodowe.

Ukraińskie organy ścigania zbadały dowody rzeczowe i cyfrowe, ustaliły pochodzenie amunicji, okoliczności jej użycia oraz udział w tym rosyjskich żołnierzy.

17 listopada Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej opublikowała wyniki ukraińskiego śledztwa karnego i przekazała je wszystkim państwom-stronom Konwencji o zakazie broni chemicznej.

Sekretariat Techniczny OPCW potwierdził, że procedury gromadzenia, dokumentowania i przechowywania dowodów przez stronę ukraińską były zgodne ze standardami Organizacji.

Było to potwierdzeniem prawidłowego przeprowadzenia śledztwa oraz wynikiem współpracy międzynarodowej.

Obecnie strona ukraińska dysponuje udokumentowanymi faktami użycia broni chemicznej przez rosyjskie siły zbrojne, a także zgłosiła podejrzenie wobec konkretnego przedstawiciela dowództwa wojskowego Federacji Rosyjskiej o wydanie odpowiednich rozkazów.

„Za każdym takim rozkazem stoi konkretna osoba. A naszym głównym zadaniem jest udowodnienie jej winy w sądzie” – podkreślili funkcjonariusze organów ścigania.

Informację tę przekazał pełniący obowiązki prokuratora generalnego Ukrainy Anton Kowalski.

Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz prokuratura postawiły zaocznie zarzuty wiceadmirałowi Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej Arkadiuszowi Romanowowi, którego podejrzewa się o zorganizowanie ataku rakietowego na wielopiętrowy budynek mieszkalny w Kijowie 8 lipca 2024 roku.

SBU zdemaskowała agenta Rosji, który wysadził samochód urzędnika rady miejskiej Dniepru.

Wcześniej kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał w obwodzie kijowskim rosyjskiego agenta, który na zlecenie FSB gromadził dane wywiadowcze w celu korygowania uderzeń na lokalne obiekty energetyczne. Osobą podejrzaną okazał się kierowca firmy logistycznej, który śledził również lokalizacje baz remontowych Sił Obronnych.

Kontrwywiad SBU zatrzymał w obwodzie chmielnickim mężczyznę podejrzanego o przekazywanie rosyjskim służbom specjalnym współrzędnych jednostek wojskowych, przedsiębiorstw obronnych i terminali pocztowych.

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