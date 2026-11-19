乌克兰执法部门宣布对俄罗斯上校彼得·波波夫提出指控，据调查显示，他曾下令在第聂伯罗彼得罗夫斯克州对乌克兰军人使用化学武器。

此次调查由总检察长办公室的检察官和乌克兰安全局（SBU）总调查局的调查人员，与禁止化学武器组织（OPCW）合作进行。

嫌疑人系俄罗斯联邦武装力量第104近卫空降突击师第345空降突击团的指挥官。

据调查显示，2024年秋季，彼得·波波夫策划了使用含有危险化学物质CS的手榴弹，并向下属下达了相关命令。俄军的目标是第聂伯罗彼得罗夫斯克州的乌克兰边防军。

为执行该上校的命令，在2024年9月至2025年1月期间，俄军向乌克兰国家边防局第8边防支队的阵地投掷了至少7枚含有化学物质的手榴弹。

袭击发生在第聂伯罗彼得罗夫斯克州尼科波尔区伊林卡和西涅利尼科夫区马里耶夫卡等居民点附近。

使用此类作战手段违反国际法。

乌克兰执法部门对实物和数字证据进行了调查，查明了弹药的来源、使用情况以及俄罗斯军方对此事的涉案情况。

11月17日，禁止化学武器组织公布了乌克兰刑事调查的结果，并将其分发给《禁止化学武器公约》的所有缔约国。

禁化武组织技术秘书处确认，乌克兰方面收集、记录和保存证据的程序符合该组织的标准。

这既证实了调查工作的规范性，也是国际合作的成果。

目前，乌克兰方面已掌握俄罗斯军队使用化学武器的记录在案的事实，并已对下达相关命令的俄罗斯联邦军事指挥部某具体人员提出指控。

“每一道此类命令背后都有一名具体责任人。而我们的首要任务，就是在法庭上证明其罪行，”执法人员强调道。

乌克兰代理总检察长安东·科瓦尔斯基通报了这一情况。

此前，乌克兰安全局（SBU）和检察院已对俄罗斯黑海舰队海军中将阿尔卡季·罗曼诺夫发出缺席指控，他涉嫌策划了2024年7月8日对基辅一栋多层住宅楼的导弹袭击。

乌克兰安全局（SBU）揭露了一名俄罗斯间谍，该间谍曾引爆了第聂伯市议会一名官员的汽车。

此前，乌克兰安全局反间谍部门在基辅州逮捕了一名俄罗斯间谍，该间谍受俄罗斯联邦安全局（FSB）指使，收集情报以调整对当地能源设施的打击。 涉案人员是一名物流公司的司机，他还曾追踪国防军维修基地的位置。

乌克兰安全局反间谍部门在赫梅利尼茨基州拘留了一名男子，他涉嫌向俄罗斯特工机构提供军事单位、国防企业和邮政终端的坐标。

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