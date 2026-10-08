Видео: россияне нанесли удар по складу АТБ на Житомирской трассе
В социальных сетях появились видеозаписи и информация о попаданиях по складским помещениям в районе Житомирской трассы. По предварительным неофициальным данным, в результате удара вспыхнул пожар в складском помещении сети «АТБ».
Официальных сообщений от местных властей, военной администрации или Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о масштабах повреждений и наличии пострадавших пока не поступало.
Об этом сообщают мониторинговые группы и очевидцы в социальных сетях.
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