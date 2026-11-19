В ночь на 19 ноября береговые ракетные комплексы Военно-морских сил ВСУ «Нептун» нанесли ракетный удар по Крымскому мосту. В результате атаки повреждено железнодорожное полотно, движение по переправе перекрыто.

По информации Генштаба, Крымский мост является одной из главных сухопутных артерий, по которой российская армия снабжает свои оккупационные группировки на юге Украины топливом, боеприпасами и военной техникой.

Россия строила эту переправу как символ оккупации Крымского полуострова и годами уверяла, что мост является «недосягаемым» и «неуязвимым».

В Генеральном штабе подчеркнули, что Керченская переправа — лишь одно из звеньев логистической цепи, с помощью которой противник снабжает свои войска на фронте. Силы обороны Украины последовательно сокращают возможности российской военной логистики.

По результатам предыдущих ударов подтверждены повреждения дорожного полотна ещё трёх автомобильных мостов.

В частности:

15 ноября — через реку Северский Донец в районе Пришиба Луганской области;

15 ноября — через реку Миус вблизи Таганрога Ростовской области;

14 ноября — через Миусский лиман в районе Лакедемоновки Ростовской области.

В Генштабе пояснили, что каждый выведенный из строя мост затрудняет снабжение российских войск. Это вынуждает оккупантов организовывать более длинные объезды, создает заторы на переправах и задерживает движение военных колонн.

В результате боеприпасы и горючее с опозданием поступают к российским подразделениям, ожидающим снабжения на передовой.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В четверг, 19 ноября, во временно оккупированном Россией украинском Крыму движение по Крымскому мосту временно приостановили после атаки.

После атак на Крымский мост в Севастополе возник ажиотаж на автозаправочных станциях. Из-за повышенного спроса там уже ввели ограничения на продажу бензина.

ВСУ нанесли удары по мостам, по которым Россия поставляет ресурсы в оккупированный Крым.

Видео: Крымский мост частично обрушился после ракетного удара.

ВСУ поразили мост через Северский Донец и повредили три российских самолета.

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