11月19日夜间，乌克兰武装部队海军的“海王星”岸基导弹系统对克里米亚大桥发动了导弹打击。此次袭击导致铁路轨道受损，大桥交通中断。

据总参谋部消息，克里米亚大桥是俄罗斯军队向驻扎在乌克兰南部的占领部队输送燃料、弹药和军事装备的主要陆路通道之一。

俄罗斯将这座桥梁视为占领克里米亚半岛的象征，多年来一直坚称该桥“不可企及”且“坚不可摧”。

总参谋部强调，刻赤大桥仅仅是后勤链条中的一环，敌军正是通过这一链条向前线部队提供补给。乌克兰国防军正持续削弱俄罗斯军事后勤的能力。

根据此前空袭的结果，已确认另有三座公路桥的路面遭到破坏。

具体而言：

11月15日 ——位于卢甘斯克州普里希巴地区横跨西尔斯基-顿涅茨河的桥梁；

11月15日 ——罗斯托夫州塔甘罗格附近跨越米乌斯河的桥梁；

11月14日——罗斯托夫州拉凯德莫诺夫卡地区跨越米乌斯河口的桥梁。

总参谋部解释称，每座被摧毁的桥梁都会给俄军的后勤补给带来困难。这迫使占领军不得不组织更长的绕行路线，导致渡口拥堵，并延误了军队的行进。

结果，弹药和燃料无法按时送达前线等待补给的俄罗斯部队。

乌克兰武装部队总参谋部通报了这一情况。

11月19日星期四，在被俄罗斯暂时占领的乌克兰克里米亚地区，克里米亚大桥在遭受袭击后暂时停止通行。

克里米亚大桥遭袭后，塞瓦斯托波尔的加油站出现了抢购热潮。由于需求激增，当地已对汽油销售实施了限购措施。

乌克兰武装部队对俄罗斯向被占领的克里米亚输送物资的桥梁实施了打击。

视频：克里米亚大桥在导弹袭击后部分坍塌。

乌克兰武装部队击中了横跨西尔斯基-顿涅茨河的大桥，并击毁了三架俄罗斯战机。

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