W nocy z 18 na 19 listopada nadbrzeżne systemy rakietowe „Neptun” Sił Morskich Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadziły atak rakietowy na most krymski. W wyniku ataku uszkodzono tory kolejowe, a ruch przez most został wstrzymany.

Według informacji Sztabu Generalnego most krymski jest jedną z głównych arterii lądowych, którą armia rosyjska zaopatruje swoje oddziały okupacyjne na południu Ukrainy w paliwo, amunicję i sprzęt wojskowy.

Rosja budowała tę przeprawę jako symbol okupacji Półwyspu Krymskiego i przez lata zapewniała, że most jest „nieosiągalny” i „niezniszczalny”.

W Sztabie Generalnym podkreślono, że przeprawa w Kerczu jest jedynie jednym z ogniw łańcucha logistycznego, za pomocą którego przeciwnik zaopatruje swoje wojska na froncie. Siły obronne Ukrainy konsekwentnie ograniczają możliwości rosyjskiej logistyki wojskowej.

W wyniku poprzednich ataków potwierdzono uszkodzenia nawierzchni drogowej kolejnych trzech mostów samochodowych.

W szczególności:

15 listopada – nad rzeką Siverskyi Donets w rejonie Pryszyba w obwodzie ługańskim;

15 listopada — nad rzeką Mius w pobliżu Taganrogu w obwodzie rostowskim;

14 listopada — nad limanem Miuskim w rejonie Lakedemonówki w obwodzie rostowskim.

W Sztabie Generalnym wyjaśniono, że każdy unieruchomiony most utrudnia zaopatrzenie rosyjskich wojsk. Zmusza to okupantów do organizowania dłuższych objazdów, powoduje zatory na przeprawach i opóźnia ruch kolumn wojskowych.

W rezultacie amunicja i paliwo z opóźnieniem docierają do rosyjskich oddziałów, które oczekują na dostawy na linii frontu.

Informuje o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W czwartek, 19 listopada, na tymczasowo okupowanym przez Rosję ukraińskim Krymie ruch na Moście Krymskim został tymczasowo wstrzymany po ataku.

Po atakach na Most Krymski w Sewastopolu na stacjach benzynowych wybuchła panika. Z powodu zwiększonego popytu wprowadzono tam już ograniczenia w sprzedaży benzyny.

Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły atak na mosty, którymi Rosja dostarcza zasoby do okupowanego Krymu.

Wideo: Most Krymski częściowo się zawalił po uderzeniu rakietowym.

Siły Zbrojne Ukrainy (SZU) uderzyły w most nad rzeką Siverskyi Donets i uszkodziły trzy rosyjskie samoloty.

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