Okręty typu „Neptun” ostrzelały Most Krymski, ruch pociągów został wstrzymany
W nocy z 18 na 19 listopada nadbrzeżne systemy rakietowe „Neptun” Sił Morskich Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadziły atak rakietowy na most krymski. W wyniku ataku uszkodzono tory kolejowe, a ruch przez most został wstrzymany.
Według informacji Sztabu Generalnego most krymski jest jedną z głównych arterii lądowych, którą armia rosyjska zaopatruje swoje oddziały okupacyjne na południu Ukrainy w paliwo, amunicję i sprzęt wojskowy.
Rosja budowała tę przeprawę jako symbol okupacji Półwyspu Krymskiego i przez lata zapewniała, że most jest „nieosiągalny” i „niezniszczalny”.
W Sztabie Generalnym podkreślono, że przeprawa w Kerczu jest jedynie jednym z ogniw łańcucha logistycznego, za pomocą którego przeciwnik zaopatruje swoje wojska na froncie. Siły obronne Ukrainy konsekwentnie ograniczają możliwości rosyjskiej logistyki wojskowej.
W wyniku poprzednich ataków potwierdzono uszkodzenia nawierzchni drogowej kolejnych trzech mostów samochodowych.
W szczególności:
- 15 listopada – nad rzeką Siverskyi Donets w rejonie Pryszyba w obwodzie ługańskim;
- 15 listopada — nad rzeką Mius w pobliżu Taganrogu w obwodzie rostowskim;
- 14 listopada — nad limanem Miuskim w rejonie Lakedemonówki w obwodzie rostowskim.
W Sztabie Generalnym wyjaśniono, że każdy unieruchomiony most utrudnia zaopatrzenie rosyjskich wojsk. Zmusza to okupantów do organizowania dłuższych objazdów, powoduje zatory na przeprawach i opóźnia ruch kolumn wojskowych.
W rezultacie amunicja i paliwo z opóźnieniem docierają do rosyjskich oddziałów, które oczekują na dostawy na linii frontu.
Informuje o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
W czwartek, 19 listopada, na tymczasowo okupowanym przez Rosję ukraińskim Krymie ruch na Moście Krymskim został tymczasowo wstrzymany po ataku.
Po atakach na Most Krymski w Sewastopolu na stacjach benzynowych wybuchła panika. Z powodu zwiększonego popytu wprowadzono tam już ograniczenia w sprzedaży benzyny.
Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły atak na mosty, którymi Rosja dostarcza zasoby do okupowanego Krymu.
Wideo: Most Krymski częściowo się zawalił po uderzeniu rakietowym.
Siły Zbrojne Ukrainy (SZU) uderzyły w most nad rzeką Siverskyi Donets i uszkodziły trzy rosyjskie samoloty.