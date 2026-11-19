Przez kilka dni rosyjskie siły zbrojne wykorzystywały takie drony na różnych kierunkach. Poinformował o tym specjalista ds. technologii radiowych Siergiej „Flash” Beskrestnow.

Informację tę przekazał na Facebooku nieetatowy doradca prezydenta Siergiej „Flash” Beskrestnow.

„Jeszcze rok temu odnotowaliśmy pierwsze próby zastosowania światłowodów w dronach typu „Molnia”, ale nie stało się to powszechną praktyką” – zaznaczył.

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Według Beskrestnowa w ciągu ostatnich kilku dni takie drony odnotowano na różnych frontach. Latają one na wysokości około 50 metrów, a zasięg ich lotu sięga 30 km w głąb terytorium Ukrainy.

„Niebezpieczeństwo związane z takimi bezzałogowymi statkami powietrznymi polega na braku sygnału radiowego umożliwiającego ich wykrycie, niskiej wysokości lotu (co utrudnia namierzenie przez radary), możliwości prowadzenia rozpoznania podczas lotu dzięki wysokiej jakości obrazu, a także w niemożności zakłócenia działania bezzałogowego statku powietrznego przez środki przeciwdziałania elektronicznego” – podkreślił doradca prezydenta.

Podziękował również ukraińskim załogom za wykrywanie i zestrzeliwanie takich dronów.

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