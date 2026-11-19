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Протягом кількох діб російські військові використовували такі безпілотники на різних напрямках. Про це повідомив фахівець із радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Про це позаштатний радник Президента Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив у Фейсбуці.

«Ще рік тому ми фіксували перші спроби застосування оптоволокна на «Молніях», але це не набуло поширення», — зазначив він.

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За словами Бескрестнова, протягом останніх кількох діб такі безпілотники зафіксували на різних фронтах. Вони літають на висоті близько 50 метрів, а дальність їхнього польоту сягає 30 км у тил України.

«Небезпека таких БПЛА полягає у відсутності радіосигналу для їх виявлення, низькій висоті польоту (що ускладнює виведення РЛС), можливості проводити розвідку під час польоту завдяки високій якості зображення, а також у нездатності РЕБ вплинути на БПЛА», — наголосив радник Президента.

Він також подякував українським екіпажам за виявлення та збиття таких безпілотників.

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