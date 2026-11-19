В течение нескольких суток российские военные использовали такие беспилотники на различных направлениях. Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Об этом внештатный советник президента Сергей «Флеш» Бескрестнов сообщил в Facebook.

«Еще год назад мы фиксировали первые попытки применения оптоволокна на «Молниях», но это не получило распространения», — отметил он.

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По словам Бескрестнова, в течение последних нескольких суток такие беспилотники были зафиксированы на различных фронтах. Они летают на высоте около 50 метров, а дальность их полета достигает 30 км вглубь территории Украины.

«Опасность таких БПЛА заключается в отсутствии радиосигнала для их обнаружения, низкой высоте полета (что затрудняет вывод РЛС), возможности вести разведку во время полёта благодаря высокому качеству изображения, а также в неспособности РЭБ повлиять на БПЛА», — подчеркнул советник Президента.

Он также поблагодарил украинские экипажи за обнаружение и сбивание таких беспилотников.

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