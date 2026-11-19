В Киеве ввели новую функцию онлайн-отслеживания наземного общественного транспорта. Теперь на карте можно видеть движение автобусов, трамваев и троллейбусов даже во время воздушных тревог, несмотря на перебои в работе спутниковой навигации.

Как работает новая система отслеживания

Как пояснила и. о. генерального директора «Киевпастранса» Татьяна Тараско, система основана на использовании альтернативных источников данных. Полученный сигнал программно обрабатывается и отображается на карте города с привязкой к конкретному маршруту.

В настоящее время во время воздушных тревог координаты подвижного состава обновляются каждые 3 минуты. В коммунальном предприятии сообщили, что функционал уже прошел тестирование и работает полноценно, однако специалисты продолжают работу над сокращением интервала обновления до 1–2 минут.

Как работает новая система отслеживания

Как пояснила и. о. генерального директора «Киевпастранса» Татьяна Тараско, система основана на использовании альтернативных источников данных. Полученный сигнал программно обрабатывается и отображается на карте города с привязкой к конкретному маршруту.

В настоящее время во время воздушных тревог координаты подвижного состава обновляются каждые 3 минуты. В коммунальном предприятии сообщили, что функционал уже прошел тестирование и работает полноценно, однако специалисты продолжают работу над сокращением интервала обновления до 1–2 минут.

Где пассажиры могут отслеживать транспорт

К новому сервису подключили весь подвижной состав «Киевпастранса», который обслуживает маршруты столицы. Это обеспечивает непрерывный контроль для диспетчерской службы и удобство планирования поездок для горожан.

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу КГГА.

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