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У Києві запровадили нову функцію онлайн-відстеження наземного громадського транспорту. Тепер на мапі можна бачити рух автобусів, трамваїв і тролейбусів навіть під час повітряних тривог, попри перебої в роботі супутникової навігації.

Як працює нова система відстеження

Як пояснила в. о. генерального директора "Київпастрансу" Тетяна Тараско, система базується на використанні альтернативних джерел даних. Отриманий сигнал програмно опрацьовується та відображається на мапі міста з прив'язкою до конкретного маршруту.

Наразі під час повітряних тривог координати рухомого складу оновлюються кожні 3 хвилини. У комунальному підприємстві повідомили, що функціонал уже пройшов тестування та працює повноцінно, однак фахівці продовжують роботу над скороченням інтервалу оновлення до 1-2 хвилин.

Як працює нова система відстеження

Як пояснила в. о. генерального директора "Київпастрансу" Тетяна Тараско, система базується на використанні альтернативних джерел даних. Отриманий сигнал програмно опрацьовується та відображається на мапі міста з прив'язкою до конкретного маршруту.

Наразі під час повітряних тривог координати рухомого складу оновлюються кожні 3 хвилини. У комунальному підприємстві повідомили, що функціонал уже пройшов тестування та працює повноцінно, однак фахівці продовжують роботу над скороченням інтервалу оновлення до 1-2 хвилин.

Де пасажири можуть відстежувати транспорт

До нового сервісу підключили весь рухомий склад "Київпастрансу", який обслуговує маршрути столиці. Це забезпечує безперервний контроль для диспетчерської служби та зручність планування поїздок для містян.

Про це повідомляється з посиланням на пресслужбу КМДА.

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