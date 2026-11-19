Российские войска ночью атаковали с помощью беспилотника типа «Герань» фермерское хозяйство в Черниговской области. В результате удара загорелось зернохранилище, в котором хранился урожай кукурузы.

«Ночью россияне с помощью «Герани» атаковали фермерское хозяйство в Понорницкой общине. Загорелось зернохранилище, где хранился урожай кукурузы», — говорится в его сообщении.

Кроме того, накануне днем российские военные атаковали село в Новгород-Северской общине, применив пять беспилотников типа «Гербера».

В результате удара один жилой дом был полностью уничтожен, ещё два дома и автомобиль получили повреждения.

Также захватчики атаковали один из энергетических объектов в Черниговской области.

По словам Вячеслава Чауса, в результате ударов российских дронов в селах Любецкой и Киптивской общин повреждены жилые дома.

Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

За прошедшие сутки 18 ноября российские войска наносили удары по восьми населенным пунктам Харьковской области. В результате вражеских атак пострадали 23 человека.

За прошедшие сутки, 18 ноября, российские войска атаковали ударными беспилотниками Вышгородский и Фастовский районы Киевской области. В результате обстрелов пострадали четыре человека.

Читай нас в