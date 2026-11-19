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Упродовж минулої доби 18 листопада російські війська завдавали ударів по восьми населених пунктах Харківської області. Унаслідок ворожих атак постраждали 23 людини.

У Златополі 12 людей зазнали поранень, зокрема 11-річний хлопчик, ще одна людина отримала гостру реакцію на стрес.

В Чугуєві зазнав поранень 57-річний чоловік, шість жінок отримали гостру реакцію на стрес.

У с. Клугино-Башкирівка Чугуївської громади поранена 42-річна жінка.

У Великому Бурлуку зазнала поранень 71-річна жінка.

У Шевченковому отримала гостру реакцію на стрес 75-річна жінка.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою в Лозовій зазнав поранень 73-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 60-річному чоловіку, який 17 листопада отримав поранення у с. Плоске Великобурлуцької громади.

Ворог атакував Харківщину однією керованою авіабомбою, 16 БПЛА типу «Герань-2», дним fpv-дроном і 9 БПЛА, тип яких встановлюється.

В Золочеві Богодухівського району пошкоджені приватний будинок і дві господарчі споруди.

У Шевченковому Куп’янського району пошкоджені сім приватних будинків і три магазини.

В с. Піски-Радьківські Ізюмського району пошкоджені приватний будинок, літня кухня, господарча споруда.

У Златополі Лозівського району пошкоджені 20 торговельних павільйонів, три магазини, готель, будівля, автомобіль і банк.

В Чугуївському районі пошкоджені складська будівля та автомобіль у с. Малинівка, підприємство, багатоквартирний будинок, відділення пошти та автомобіль у Чугуєві.

Про це голова обласної державної адміністрації повідомляє у Фейсбуці.

Унаслідок ворожих обстрілів енергосистеми України АТ «Харківобленерго» запровадило у Харкові спеціальні графіки аварійних відключень електропостачання.

У Харківській області рятувальники ліквідували пожежі на цивільних об'єктах у чотирьох громадах, які виникли внаслідок вечірніх і нічних атак російських безпілотників. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

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