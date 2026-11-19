W ciągu ostatniej doby, 18 listopada, wojska rosyjskie przeprowadziły ataki na osiem miejscowości w obwodzie charkowskim. W wyniku ataków wroga rannych zostało 23 osób.

W Zlatopolu 12 osób odniosło rany, w tym 11-letni chłopiec, a jeszcze jedna osoba doświadczyła ostrej reakcji na stres.

W Czugujewie ranny został 57-letni mężczyzna, a sześć kobiet doświadczyło ostrej reakcji na stres.

W miejscowości Klugino-Baszkirówka w gminie Czugujew ranna została 42-letnia kobieta.

W Wielkim Burluku ranna została 71-letnia kobieta.

W Szewczenkowie 75-letnia kobieta doświadczyła ostrej reakcji na stres.

W wyniku wybuchu nieznanego urządzenia w Lozowej ranny został 73-letni mężczyzna.

Ponadto lekarze udzielili pomocy 60-letniemu mężczyźnie, który 17 listopada odniósł rany we wsi Ploskie w gminie Wielki Burluk.

Wróg zaatakował obwód charkowski jedną kierowaną bombą lotniczą, 16 bezzałogowymi statkami powietrznymi typu „Geran-2”, jednym dronem FPV oraz 9 bezzałogowymi statkami powietrznymi, których typ jest w trakcie ustalania.

W Zolochowie w rejonie Bogoduchowskim uszkodzono dom prywatny i dwa budynki gospodarcze.

W miejscowości Szewczenkove w rejonie Kupiańskim uszkodzonych zostało siedem domów prywatnych i trzy sklepy.

We wsi Pisk-Radkivski w rejonie Izium uszkodzono dom prywatny, letnią kuchnię oraz budynek gospodarczy.

W Zlatopolu w rejonie Lozowskim uszkodzonych zostało 20 pawilonów handlowych, trzy sklepy, hotel, budynek, samochód oraz bank.

W rejonie Czugujowskim uszkodzono budynek magazynowy i samochód we wsi Malinówka oraz zakład, budynek wielorodzinny, oddział pocztowy i samochód w Czugujowie.

Informację tę podał przewodniczący obwodowej administracji państwowej na Facebooku.

W wyniku wrogich ostrzałów ukraińskiej sieci energetycznej spółka akcyjna „Charkowoblenenergo” wprowadziła w Charkowie specjalne harmonogramy awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej.

W obwodzie charkowskim służby ratownicze ugasiły pożary obiektów cywilnych w czterech gminach, które wybuchły w wyniku wieczornych i nocnych ataków rosyjskich dronów. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

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