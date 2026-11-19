在11月18日过去的一天里，俄军对哈尔科夫州的八个居民点发动了袭击。敌方袭击导致23人受伤。

在兹拉托波尔，有12人受伤，其中包括一名11岁的男孩，还有一人出现了急性应激反应。

在楚古耶夫，一名57岁男子受伤，六名妇女出现急性应激反应。

在楚古耶夫社区的克卢吉诺-巴什基罗夫卡村，一名42岁妇女受伤。

在维利基·布尔卢克，一名71岁的妇女受伤。

在谢甫琴科沃，一名75岁妇女出现急性应激反应。

在洛佐瓦，一名73岁男子因不明装置爆炸而受伤。

此外，医护人员还为一名60岁男子提供了救治，该男子于11月17日在大布尔卢克社区的普洛斯克村受伤。

敌军向哈尔科夫州投掷了一枚制导航空炸弹，发射了16架“格拉尼-2”型无人机、1架FPV无人机以及9架类型待定的无人机。

在博戈杜希夫区佐洛切夫镇，一栋私人住宅和两处附属建筑受损。

在库皮扬斯基区谢甫琴科夫，7栋民宅和3家商店受损。

在伊久姆区皮斯基-拉德基夫斯基村，一栋民宅、一间夏季厨房和一处附属建筑受损。

在洛齐夫区兹拉托波尔，20个商业展馆、3家商店、一家酒店、一栋建筑、一辆汽车和一家银行遭到破坏。

在楚古伊夫区，马利诺夫卡村的一处仓库和一辆汽车受损；楚古伊夫镇的一家企业、一栋多户住宅楼、一家邮局和一辆汽车也受损。

该州州长在Facebook上通报了这一情况。

由于敌方对乌克兰电力系统的炮击，股份公司“哈尔科夫州电力公司”已在哈尔科夫实施了特殊的应急停电计划。

在哈尔科夫州，救援人员扑灭了四个社区内因俄罗斯无人机傍晚和夜间袭击而引发的民用设施火灾。此次事件中无人员伤亡。

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