За прошедшие сутки, 18 ноября, российские войска наносили удары по восьми населенным пунктам Харьковской области. В результате вражеских атак пострадали 23 человека.

В Златополе 12 человек получили ранения, в том числе 11-летний мальчик, еще один человек перенес острую стрессовую реакцию.

В Чугуеве получил ранения 57-летний мужчина, шесть женщин перенесли острую стрессовую реакцию.

В с. Клугино-Башкировка Чугуевской общины ранена 42-летняя женщина.

В Великом Бурлуке ранения получила 71-летняя женщина.

В Шевченково 75-летняя женщина получила острую стрессовую реакцию.

В результате взрыва неизвестного устройства в Лозовой получил ранения 73-летний мужчина.

Также медики оказали помощь 60-летнему мужчине, который 17 ноября получил ранение в с. Плоское Великобурлукской общины.

Враг атаковал Харьковскую область одной управляемой авиабомбой, 16 БПЛА типа «Герань-2», одним FPV-дроном и 9 БПЛА, тип которых устанавливается.

В Золочеве Богодуховского района повреждены частный дом и два хозяйственных постройки.

В Шевченково Купянского района повреждены семь частных домов и три магазина.

В с. Пески-Радьковские Изюмского района повреждены частный дом, летняя кухня и хозяйственное сооружение.

В Златополе Лозовского района повреждены 20 торговых павильонов, три магазина, гостиница, здание, автомобиль и банк.

В Чугуевском районе повреждены складское здание и автомобиль в с. Малиновка, предприятие, многоквартирный дом, почтовое отделение и автомобиль в Чугуеве.

Об этом глава областной государственной администрации сообщает в Facebook.

В результате вражеских обстрелов энергосистемы Украины АО «Харьковоблэнерго» ввело в Харькове специальные графики аварийных отключений электроснабжения.

В Харьковской области спасатели ликвидировали пожары на гражданских объектах в четырёх общинах, возникшие в результате вечерних и ночных атак российских беспилотников. Обходилось без погибших и пострадавших.

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