Вооруженные силы Украины продолжают затруднять поставки в оккупированный Крым. Помимо третьей атаки на Крымский мост в ночь на 19 ноября, украинские беспилотники также нанесли удары по мостам, являющимся частью сухопутного коридора к полуострову.

Накануне ВСУ атаковали мост через реку Миус в Неклиновском районе Ростовской области, расположенный на сухопутном маршруте в Крым.

Немецкий военный блогер Энди Шнайдер сообщал, что в результате удара беспилотников переправа в Ростовской области фактически была разрушена. Из-за этого водителям придется пользоваться объездным маршрутом, который будет проходить вблизи зоны боевых действий.

Местные крымские Telegram-каналы также отмечают, что на сухопутном коридоре в Крым «ежедневно горят десятки бензовозов и грузовиков».

Кроме того, этой ночью Минтранс вновь временно приостановил движение поездов по Крымскому мосту после третьей атаки на сооружение за неделю.

Местные жители сообщали о нескольких взрывах, однако арка моста уцелела. Жители Керчи также не заметили возгорания на конструкции.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Видео: Крымский мост частично обрушился после ракетного удара

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадьяр опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для нанесения удара по Керченскому мосту 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Напомним, что к поврежденному Крымскому мосту направили суда для ликвидации последствий удара