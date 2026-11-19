乌克兰武装部队继续阻挠向被占领的克里米亚的物资供应。 除了在11月19日凌晨对克里米亚大桥发动的第三次袭击外，乌克兰无人机还对通往该半岛的陆路走廊上的桥梁实施了打击。

此前一天，乌克兰武装部队袭击了罗斯托夫州内克利诺夫斯基区横跨米乌斯河的大桥，该桥位于通往克里米亚的陆路通道上。

德国军事博主安迪·施奈德报道称，受无人机打击影响，罗斯托夫州该渡口实际上已被摧毁。因此，司机们将不得不绕行，而绕行路线将经过交战区附近。

克里米亚当地的Telegram频道还指出，在通往克里米亚的陆路走廊上，“每天都有数十辆油罐车和卡车起火”。

此外，今夜交通部再次暂时暂停了克里米亚大桥上的列车通行，这是该桥梁本周内第三次遭到袭击。

当地居民报告称发生了数次爆炸，但桥梁拱形结构完好无损。克里米亚居民也未发现桥梁结构起火。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。

视频：克里米亚大桥在导弹袭击后部分坍塌

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（代号马贾尔）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

需要指出的是，已向受损的克里米亚大桥派遣船只，以清理袭击造成的后果