Siły zbrojne Ukrainy nadal utrudniają dostawy do okupowanego Krymu. Oprócz trzeciego ataku na most krymski w nocy z 18 na 19 listopada ukraińskie drony przeprowadziły również ataki na mosty stanowiące część lądowego korytarza prowadzącego na półwysep.

Dzień wcześniej Siły Zbrojne Ukrainy zaatakowały most nad rzeką Mius w rejonie Neklinowskim w obwodzie rostowskim, położony na lądowej trasie prowadzącej na Krym.

Niemiecki bloger wojskowy Andy Schneider poinformował, że w wyniku ataku dronów przeprawa w obwodzie rostowskim została praktycznie zniszczona. Z tego powodu kierowcy będą musieli korzystać z trasy objazdowej, która będzie przebiegać w pobliżu strefy działań wojennych.

Lokalne krymskie kanały na Telegramie również zauważają, że na lądowym korytarzu prowadzącym na Krym „codziennie płoną dziesiątki cystern i ciężarówek”.

Ponadto tej nocy Ministerstwo Transportu ponownie tymczasowo wstrzymało ruch pociągów przez Most Krymski po trzecim ataku na tę konstrukcję w ciągu tygodnia.

Miejscowi informowali o kilku wybuchach, jednak łuk mostu pozostał nienaruszony. Mieszkańcy Kerczy również nie zauważyli pożaru na konstrukcji.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Wideo: Most krymski częściowo się zawalił po uderzeniu rakietowym

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most w Kerczu 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane w tę wspólną operację.

Przypomnijmy, że do uszkodzonego mostu krymskiego wysłano statki w celu usunięcia skutków uderzenia