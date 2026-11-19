В результате ударов беспилотников по энергетическим и гражданским объектам области 99 населенных пунктов остались без электричества.

Согласно сообщению местных властей, вчера и сегодня враг атаковал область ударными БПЛА типа Shahed. Под ударом оказалась энергетическая и гражданская инфраструктура. Были обесточены 99 населенных пунктов в Вознесенском и Николаевском районах. На данный момент электроснабжение во всех населенных пунктах восстановлено.

В результате ещё одной атаки в Николаеве взрывной волной повреждены один многоквартирный дом, 13 частных домов, гараж и два автомобиля.

В Первомайске в результате атаки повреждено здание торгового центра.

Об этом Николаевская областная государственная администрация сообщает в Facebook.

Россия нанесла по Запорожской области 692 удара, есть погибшие и много раненых.

В центре Винницы в результате российской атаки пострадали четверо человек.

В Деснянском районе Киева загорелась трава после падения обломков БПЛА.

В Днепре повреждены консульство Австрии и гимназия, есть раненые.

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