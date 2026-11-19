W wyniku ataków dronów na obiekty energetyczne i cywilne w regionie pozbawiono zasilania 99 miejscowości.

Zgodnie z komunikatem lokalnych władz, wczoraj i dzisiaj wróg zaatakował region za pomocą bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed. Atakom uległa infrastruktura energetyczna i cywilna. Odcięto dostawy prądu do 99 miejscowości w rejonach Woznesensk i Mikołajów. Obecnie przywrócono dostawy prądu we wszystkich miejscowościach.

W wyniku kolejnego ataku w Mikołajowie fala uderzeniowa uszkodziła jeden budynek wielorodzinny, 13 domów prywatnych, garaż oraz dwa samochody.

W Pervomajsku w wyniku ataku uszkodzony został budynek centrum handlowego.

Informację tę podała na Facebooku Obwodowa Administracja Państwowa w Mikołajowie.

Rosja przeprowadziła 692 ataki na obwód zaporoski; są ofiary śmiertelne i wielu rannych.

W centrum Winnicy w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało cztery osoby.

W dzielnicy Desnyanska w Kijowie zapaliła się trawa po upadku fragmentów bezzałogowego statku powietrznego.

W Dnieprze uszkodzono konsulat Austrii oraz gimnazjum; są ranni.

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