Władze rosyjskie poinformowały o tymczasowym wstrzymaniu ruchu kolejowego przez most kerczeński po nocnym ataku dronów 19 listopada. W Ministerstwie Transportu Federacji Rosyjskiej twierdzą, że w wyniku tego incydentu nikt nie ucierpiał. Jednocześnie specjaliści mają ocenić ewentualne uszkodzenia mostu.

Według informacji ministerstwa decyzja o wstrzymaniu ruchu pociągów na części kolejowej Mostu Krymskiego została podjęta po ataku dronów, który miał miejsce w nocy z 18 na 19 listopada.

„W wyniku nocnego ataku dronów tymczasowo wstrzymano ruch pociągów na części kolejowej Mostu Krymskiego” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej.

Strona rosyjska oświadczyła również, że nie ma ofiar w wyniku ataku. Jednocześnie resort nie sprecyzował, które konkretnie elementy konstrukcyjne mostu mogły ulec uszkodzeniu. Obecnie specjaliści mają przeprowadzić ocenę skutków uderzenia.

Władze rosyjskie nie podały jeszcze, jak długo potrwa zawieszenie ruchu kolejowego i kiedy pociągi będą mogły ponownie kursować przez most.

Brakuje również informacji na temat ewentualnych uszkodzeń części samochodowej mostu kerczeńskiego w wyniku nocnego ataku.

W związku z tym na razie nie wiadomo, jak poważne są skutki uderzenia i czy wpłyną one na dalsze funkcjonowanie całego mostu.

Informuje o tym rosyjskie Ministerstwo Transportu.

Podczas operacji ukraińskie oddziały wykorzystały nowy system łączności, który pozwolił obejść ograniczenia sieci satelitarnej Starlink.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował ironiczne gratulacje dla portugalskiego mostu Vasco da Gama z okazji uzyskania tytułu najdłuższego mostu w Europie. Publikacja pojawiła się w kontekście kolejnych ataków na most krymski, który wcześniej ubiegał się o ten tytuł.

Ruch samochodowy na moście został wstrzymany, a fragmenty konstrukcji zablokowały tor wodny.

W wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada na dnie kanału Kercz-Jenikal znalazło się około 6000 ton rosyjskiej stali. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor wiadomości, jest faktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy przez most został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego na moście.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację.

Rosyjski dyktator Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowym wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki uderzenia. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój branży transportowej oraz usprawnienie przewozów kolejowych, mimo że z powodu ataku pociągi miały kilkugodzinne opóźnienia.

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