俄罗斯当局表示，由于11月19日夜间遭遇无人机袭击，经克里米亚大桥的铁路交通已暂时中断。俄罗斯联邦交通部称，此次事件中无人受伤。 与此同时，专家们将对该通道可能遭受的损坏进行评估。

据该部消息，在11月19日凌晨发生的无人机袭击后，当局决定暂停克里米亚大桥铁路段的列车运行。

“由于夜间遭遇无人机袭击，克里米亚大桥铁路段的列车运行已暂时暂停，”俄罗斯交通部在声明中表示。

俄方还表示，此次袭击未造成人员伤亡。但该部未具体说明大桥的哪些结构可能受到损坏。目前，专家们正在对袭击造成的后果进行评估。

俄罗斯当局尚未透露铁路交通暂停将持续多久，以及列车何时能够再次通过该通道运行。

此外，目前也没有关于克里米亚大桥公路部分在夜间袭击中可能受损的信息。

因此，目前尚不清楚此次袭击造成的后果有多严重，以及是否会影响整个渡口今后的运营。

俄罗斯交通部通报了这一情况。

在此次行动中，乌克兰部队使用了一套新型通信系统，该系统使其得以绕过星链（Starlink）卫星网络的限制。

乌克兰武装力量总参谋部发布了一则带有讽刺意味的祝贺，祝贺葡萄牙的瓦斯科·达·伽马大桥获得“欧洲最长大桥”的称号。 该帖子发布之际，此前曾争夺这一称号的克里米亚大桥正遭受反复袭击。

该桥的车辆通行已被暂停，结构残骸阻塞了航道。

11月17日夜间，克里米亚大桥结构坍塌，导致约6000吨俄罗斯产钢材沉入刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该报道作者称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（呼号马贾罗）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京在无人机袭击克里米亚大桥后不久会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但并未询问袭击造成的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展和铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车曾延误数小时。

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