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Російська влада повідомила про тимчасове припинення залізничного сполучення через Керченський міст після нічної атаки безпілотників 19 листопада. У Мінтрансі РФ стверджують, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Водночас фахівці мають оцінити можливі пошкодження переправи.

За інформацією відомства, рішення про зупинення руху поїздів залізничною частиною Кримського мосту ухвалили після атаки безпілотників, яка відбулася в ніч проти 19 листопада.

«Унаслідок нічної атаки БпЛА тимчасово призупинено рух поїздів залізничною складовою Кримського мосту», – йдеться в повідомленні Мінтрансу РФ.

Російська сторона також заявила, що постраждалих унаслідок атаки немає. Водночас у відомстві не уточнили, які саме конструкції мосту могли бути пошкоджені. Наразі фахівці мають провести оцінку наслідків удару.

Російська влада поки не повідомила, скільки триватиме призупинення залізничного сполучення та коли поїзди зможуть знову курсувати через переправу.

Також немає інформації про можливі пошкодження автомобільної частини Керченського мосту внаслідок нічної атаки.

Отже, наразі невідомо, наскільки серйозними є наслідки удару та чи вплинуть вони на подальшу роботу всієї переправи.

Про це повідомляє російське Міністерство транспорту.

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