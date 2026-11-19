Siły obrony przeciwlotniczej Ukrainy zneutralizowały 69 z 98 dronów, którymi wojska rosyjskie atakowały kraj od wieczora 18 listopada. Jednocześnie odnotowano trafienia w 18 lokalizacjach.

W nocy z 18 na 19 listopada, począwszy od godziny 18:00 18 listopada, rosyjskie siły zbrojne zaatakowały Ukrainę pociskami przeciwokrętowymi „Onyx” z terytorium tymczasowo okupowanego Krymu, a także 98 dronami bojowymi.

Wśród dronów znalazły się bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed, w tym 61 odrzutowych, typu „Gerbera” oraz drony-imitatory typu „Parodia”.

Drony były wystrzeliwane z kierunku Orel, Kursk, Shatalovo i Millerovo na terytorium Rosji, a także z tymczasowo okupowanych Doniecka i Krymu – z rejonu Gwardijskiego.

Atak powietrzny został odparty przez ukraińskie siły powietrzne, wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej, oddziały walki radioelektronicznej (REB), systemy bezzałogowe oraz mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych.

Według wstępnych danych, stan na godz. 8:00 w czwartek, 19 listopada, ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła i unieszkodliwiła 69 dronów.

Jednocześnie odnotowano trafienia środków uderzeniowych w 18 lokalizacjach.

Informację tę podało dowództwo Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

18 listopada rosyjscy najeźdźcy ponad 20 razy ostrzelali cztery rejonów obwodu dniepropetrowskiego za pomocą dronów, artylerii i rakiet. Sześć osób odniosło rany.

Wieczorem 18 listopada rosyjskie wojska zaatakowały stolicę obwodu, powodując pożary w budynkach mieszkalnych. Lekarze udzielili pomocy rannej kobiecie bezpośrednio na miejscu zdarzenia – poinformował pełniący obowiązki szefa Administracji Obwodowej w Zaporożu Michaił Semikin.

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