乌克兰防空部队击落了俄罗斯军队自11月18日晚起用于袭击该国的98架无人机中的69架。与此同时，记录到18处地点遭到袭击。

11月18日18:00起至11月19日凌晨，俄军从临时被占领的克里米亚地区向乌克兰发射了“奥尼克斯”反舰导弹，并出动了98架攻击型无人机。

无人机中包括“Shahed”型无人机，其中61架为喷气式无人机，还有“赫伯拉”型无人机以及“帕罗迪亚”型诱饵无人机。

这些无人机从俄罗斯境内的奥廖尔、库尔斯克、沙塔洛韦和米列罗沃方向，以及被临时占领的顿涅茨克和克里米亚的格瓦尔迪耶斯基地区发射。

乌克兰空军、防空导弹部队、电子战（REB）部队、无人机系统以及国防军的机动火力小组共同击退了此次空袭。

据初步数据，截至11月19日（周四）8:00，乌克兰防空部队已击落并压制69架无人机。

与此同时，记录到18处地点遭到打击武器的命中。

乌克兰武装部队空军司令部在Facebook上发布了这一消息。

11月18日，俄罗斯侵略者利用无人机、火炮和导弹对第聂伯罗彼得罗夫斯克州的四个地区进行了20多次袭击。有6人受伤。

11月18日晚，俄军袭击了该州首府，导致居民楼起火。据扎波罗热州行政管理局代理局长米哈伊尔·塞米金称，医护人员已在现场对一名受伤妇女进行了救治。

关注我们在