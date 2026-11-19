Російські дрони атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини
Унаслідок ударів безпілотників по енергетичних і цивільних об’єктах області було знеструмлено 99 населених пунктів.
Згідно з повідомленням місцевої влади, учора та сьогодні ворог атакував область ударними БПЛА типу Shahed. Під ударом опинилася енергетична та цивільна інфраструктура. Були знеструмлені 99 населених пунктів у Вознесенському та Миколаївському районах. Наразі електропостачання в усіх населених пунктах відновили.
Внаслідок ще однієї атаки в Миколаєві вибуховою хвилею пошкоджені один багатоквартирний, 13 приватних будинків, гараж та два автомобілі.
У Первомайську внаслідок атаки пошкоджена будівля торговельного центру.
Про це Миколаївська обласна державна адміністрація повідомляє у Фейсбуці.
Росія завдала по Запорізькій області 692 удари, є загиблі та багато поранених.
У центрі Вінниці через російську атаку постраждали четверо людей.
У Деснянському районі Києва загорілася трава після падіння уламків БпЛА.
У Дніпрі пошкоджено консульство Австрії та гімназію, є поранені.