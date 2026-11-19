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Унаслідок ударів безпілотників по енергетичних і цивільних об’єктах області було знеструмлено 99 населених пунктів.

Згідно з повідомленням місцевої влади, учора та сьогодні ворог атакував область ударними БПЛА типу Shahed. Під ударом опинилася енергетична та цивільна інфраструктура. Були знеструмлені 99 населених пунктів у Вознесенському та Миколаївському районах. Наразі електропостачання в усіх населених пунктах відновили.

Внаслідок ще однієї атаки в Миколаєві вибуховою хвилею пошкоджені один багатоквартирний, 13 приватних будинків, гараж та два автомобілі.

У Первомайську внаслідок атаки пошкоджена будівля торговельного центру.

Про це Миколаївська обласна державна адміністрація повідомляє у Фейсбуці.

Росія завдала по Запорізькій області 692 удари, є загиблі та багато поранених.

У центрі Вінниці через російську атаку постраждали четверо людей.

У Деснянському районі Києва загорілася трава після падіння уламків БпЛА.

У Дніпрі пошкоджено консульство Австрії та гімназію, є поранені.

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