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Російський диктатор Володимир Путін під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені намагався переконати світ в економічній перевазі Росії над Європою. Однак на тлі цих заяв російська економіка стикається з різким уповільненням зростання, а українські удари по нафтопереробних заводах створюють загрозу масштабної паливної кризи.

Як зазначає видання, Путін прагнув продемонструвати економічну силу Росії напередодні тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном. Кремль розраховує, що переговори з лідерами двох найбільших світових держав допоможуть зміцнити міжнародні позиції Москви.

Попри заяви російського диктатора, реальна економічна ситуація в РФ значно складніша. За прогнозом самого російського уряду, темпи економічного зростання країни цього року сповільняться до 0,4%.

Серед основних причин такого становища – висока інфляція, міжнародні санкції та значні відсоткові ставки. Через дорогі кредити російські підприємства змушені скорочувати інвестиції. Додатковим фактором ризику стало збільшення обсягів неповернених кредитів у банківській системі.

Про погіршення ситуації дедалі частіше говорять і представники російського бізнесу. Зокрема, голова одного з найбільших державних банків РФ Андрій Костін, який залишається лояльним до Путіна, нещодавно публічно поскаржився на зростання економічних труднощів.

За інформацією The Washington Post, навіть угода щодо постачання російського дизельного пального до США, яку раніше активно рекламував Дональд Трамп, зрештою зірвалася.

Найвідчутнішого удару по російській економіці завдали атаки України на нафтопереробну інфраструктуру.

Як пише The Washington Post, остання хвиля українських ударів охопила понад 55% нафтопереробних потужностей Росії. За оцінками, наведеними виданням, близько половини виробничих потужностей було виведено з ладу, а обсяги перероблення нафти опустилися нижче рівня, зафіксованого під час паливної кризи в липні.

Особливу увагу журналісти звернули на швидкість, із якою українським військовим вдалося досягти такого результату. Усього за два з половиною тижні атаки охопили понад половину російських нафтопереробних потужностей.

Для порівняння, під час попередньої хвилі ударів Україні знадобилося понад два місяці, щоб до початку липня вивести з ладу понад 40% нафтопереробних потужностей РФ.

За оцінками The Washington Post, дефіцит пального в Росії вже неминучий. Навіть якщо українські атаки припиняться, а російські підприємства зможуть відновити роботу всіх пошкоджених НПЗ до кінця листопада, уникнути проблем із постачанням пального не вдасться.

Якщо ж Україна збереже нинішню інтенсивність ударів, російській економіці доведеться працювати в принципово інших умовах. Видання наводить оцінку, згідно з якою такий сценарій може створити для РФ «фундаментально нову реальність».

Попри економічні проблеми, Путін продовжує намагатися демонструвати міжнародний вплив Росії. Як зазначає The Washington Post, сама можливість провести тристоронню зустріч із Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном уже є політичним здобутком для російського диктатора.

Водночас Москва досі далека від досягнення своїх військових цілей в Україні. Саме тому переговори з керівниками США та Китаю мають для Кремля передусім символічне значення.

У матеріалі також звертають увагу на спроби порівняти майбутню зустріч із Ялтинською конференцією 1945 року, під час якої лідери союзних держав обговорювали повоєнний устрій Європи.

Однак нинішня міжнародна ситуація суттєво відрізняється від обставин середини минулого століття. Україна за підтримки західних партнерів продовжує протистояти російській агресії та не дозволяє Москві досягти поставлених військових цілей.

Крім того, учасники тристоронньої зустрічі не визначили конкретного порядку денного, тому перспективи досягнення суттєвих домовленостей залишаються невизначеними.

За оцінками, наведеними The Washington Post, головним результатом для Путіна може стати сама можливість з'явитися поруч із керівниками США та Китаю. Це дозволить Кремлю продемонструвати участь Росії в переговорах на найвищому рівні, хоча її реальний міжнародний вплив поступово зменшується.

Водночас навіть посилення українських атак на російські нафтопереробні заводи та пошкодження Кримського мосту поки не змусили Путіна переглянути плани щодо війни проти України.

Як пише The Washington Post, російський диктатор продовжує вважати, що Москва має перевагу, а російські удари по українській території завдають Києву більшої шкоди, ніж українські атаки по інфраструктурі РФ.

Саме тому економічні втрати та проблеми з нафтопереробленням навряд чи суттєво вплинуть на позицію Кремля під час переговорів із Дональдом Трампом.

За оцінками видання, Путін, імовірно, продовжить переконувати американського президента в силі російських позицій і необхідності враховувати вимоги Москви, попри економічні труднощі та відсутність вирішальних успіхів на фронті.

Про це повідомляє The Washington Post.

У ніч проти 18 листопада дрони вдарили по Ільському та Афіпському нафтопереробних заводах у Краснодарському краї РФ. Після атаки на обох підприємствах виникли пожежі.

До цього Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані.

Також Сили оборони завдали удару по НПЗ в Краснодарському краї Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

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