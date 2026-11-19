Российский диктатор Владимир Путин во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне пытался убедить мир в экономическом превосходстве России над Европой. Однако на фоне этих заявлений российская экономика сталкивается с резким замедлением роста, а украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам создают угрозу масштабного топливного кризиса.

Как отмечает издание, Путин стремился продемонстрировать экономическую мощь России накануне трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Кремль рассчитывает, что переговоры с лидерами двух крупнейших мировых держав помогут укрепить международные позиции Москвы.

Несмотря на заявления российского диктатора, реальная экономическая ситуация в РФ значительно сложнее. По прогнозу самого российского правительства, темпы экономического роста страны в этом году замедлятся до 0,4%.

Среди основных причин такого положения — высокая инфляция, международные санкции и значительные процентные ставки. Из-за дорогих кредитов российские предприятия вынуждены сокращать инвестиции. Дополнительным фактором риска стало увеличение объема невозвращенных кредитов в банковской системе.

Об ухудшении ситуации все чаще говорят и представители российского бизнеса. В частности, глава одного из крупнейших государственных банков РФ Андрей Костин, который остается лояльным к Путину, недавно публично пожаловался на рост экономических трудностей.

По информации The Washington Post, даже соглашение о поставках российского дизельного топлива в США, которое ранее активно рекламировал Дональд Трамп, в конечном итоге сорвалось.

Самый ощутимый удар по российской экономике нанесли атаки Украины на нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

Как пишет The Washington Post, последняя волна украинских ударов охватила более 55% нефтеперерабатывающих мощностей России. По оценкам, приведенным изданием, около половины производственных мощностей было выведено из строя, а объемы переработки нефти опустились ниже уровня, зафиксированного во время топливного кризиса в июле.

Особое внимание журналисты обратили на скорость, с которой украинским военным удалось достичь такого результата. Всего за две с половиной недели атаки охватили более половины российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Для сравнения: во время предыдущей волны ударов Украине потребовалось более двух месяцев, чтобы к началу июля вывести из строя более 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

По оценкам The Washington Post, дефицит топлива в России уже неизбежен. Даже если украинские атаки прекратятся, а российские предприятия смогут восстановить работу всех поврежденных НПЗ к концу ноября, избежать проблем с поставками топлива не удастся.

Если же Украина сохранит нынешнюю интенсивность ударов, российской экономике придётся работать в принципиально иных условиях. Издание приводит оценку, согласно которой такой сценарий может создать для РФ «фундаментально новую реальность».

Несмотря на экономические проблемы, Путин продолжает пытаться демонстрировать международное влияние России. Как отмечает The Washington Post, сама возможность провести трехстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином уже является политическим достижением для российского диктатора.

В то же время Москва пока далека от достижения своих военных целей в Украине. Именно поэтому переговоры с лидерами США и Китая имеют для Кремля прежде всего символическое значение.

В материале также обращают внимание на попытки сравнить предстоящую встречу с Ялтинской конференцией 1945 года, во время которой лидеры союзных держав обсуждали послевоенный уклад Европы.

Однако нынешняя международная ситуация существенно отличается от обстоятельств середины прошлого века. Украина при поддержке западных партнеров продолжает противостоять российской агрессии и не позволяет Москве достичь поставленных военных целей.

Кроме того, участники трехсторонней встречи не определили конкретную повестку дня, поэтому перспективы достижения существенных договоренностей остаются неопределенными.

По оценкам, приведенным The Washington Post, главным результатом для Путина может стать сама возможность появиться рядом с лидерами США и Китая. Это позволит Кремлю продемонстрировать участие России в переговорах на высшем уровне, хотя её реальное международное влияние постепенно уменьшается.

В то же время даже усиление украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и повреждение Крымского моста пока не заставили Путина пересмотреть планы относительно войны против Украины.

Как пишет The Washington Post, российский диктатор по-прежнему считает, что Москва имеет преимущество, а российские удары по украинской территории наносят Киеву больший ущерб, чем украинские атаки по инфраструктуре РФ.

Именно поэтому экономические потери и проблемы с нефтепереработкой вряд ли существенно повлияют на позицию Кремля во время переговоров с Дональдом Трампом.

По оценкам издания, Путин, вероятно, продолжит убеждать американского президента в силе российских позиций и необходимости учитывать требования Москвы, несмотря на экономические трудности и отсутствие решающих успехов на фронте.

Об этом сообщает The Washington Post.

В ночь на 18 ноября дроны нанесли удары по Ильскому и Афипскому нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае РФ. После атаки на обоих предприятиях возникли пожары.

До этого Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ России в Башкортостане.

Также Силы обороны нанесли удар по НПЗ в Краснодарском крае России.

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

Читай нас в