俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京在中国深圳举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会上，试图向世界证明俄罗斯在经济上优于欧洲。 然而，在这些言论的背景下，俄罗斯经济正面临增长急剧放缓的局面，而乌克兰对炼油厂的打击则引发了大规模燃料危机的威胁。

该媒体指出，普京希望在与美国总统唐纳德·特朗普和中国国家主席习近平举行三方会晤前夕，展示俄罗斯的经济实力。 克里姆林宫寄望于与世界两大强国领导人的会谈，以巩固莫斯科在国际上的地位。

尽管俄罗斯独裁者发表了相关声明，但俄罗斯的实际经济状况要复杂得多。据俄罗斯政府自身的预测，今年该国的经济增长率将放缓至0.4%。

造成这种局面的主要原因包括高通胀、国际制裁以及高利率。 由于贷款成本高昂，俄罗斯企业被迫削减投资。银行体系中坏账规模的扩大也成为一个额外的风险因素。

俄罗斯商界代表也越来越频繁地谈论局势的恶化。特别是，俄罗斯最大国有银行之一、仍对普京保持忠诚的行长安德烈·科斯汀，最近公开抱怨经济困难日益加剧。

据《华盛顿邮报》报道，就连此前唐纳德·特朗普曾大力宣传的向美国供应俄罗斯柴油的协议，最终也告吹了。

乌克兰对俄罗斯炼油基础设施的袭击，给俄罗斯经济造成了最沉重的打击。

据《华盛顿邮报》报道，乌克兰最近一轮打击波及了俄罗斯超过55%的炼油产能。 据该报估算，约一半的生产能力已瘫痪，原油加工量已跌至7月燃料危机期间的水平以下。

记者们特别关注了乌克兰军队取得这一成果的速度。仅在两周半的时间内，袭击就波及了俄罗斯超过一半的炼油产能。

相比之下，在上一轮打击中，乌克兰花了两个多月的时间，才在7月初使俄罗斯超过40%的炼油产能瘫痪。

据《华盛顿邮报》评估，俄罗斯的燃油短缺已不可避免。即使乌克兰的袭击停止，且俄罗斯企业能在11月底前恢复所有受损炼油厂的运营，也无法避免燃油供应问题。

如果乌克兰保持当前的打击强度，俄罗斯经济将不得不适应截然不同的环境。该报援引的评估指出，这种情景可能会为俄罗斯创造“根本性的新现实”。

尽管面临经济问题，普京仍在继续试图展示俄罗斯的国际影响力。《华盛顿邮报》指出，仅是能够与唐纳德·特朗普和习近平举行三方会晤这一机会，对这位俄罗斯独裁者而言，本身就是一项政治成就。

与此同时，莫斯科距离实现其在乌克兰的军事目标仍相去甚远。正因如此，与美国和中国领导人的会谈对克里姆林宫而言，首先具有象征意义。

文章还指出，有人试图将此次即将举行的会晤与1945年的雅尔塔会议相提并论——当时盟国领导人曾就战后欧洲的秩序进行过讨论。

然而，当前的国际局势与上世纪中叶的情况大不相同。在西方伙伴的支持下，乌克兰继续抵御俄罗斯的侵略，并阻止莫斯科实现其既定的军事目标。

此外，三方会晤的参与方尚未确定具体的议程，因此能否达成实质性协议的前景仍不明朗。

据《华盛顿邮报》分析，对普京而言，此次会议的主要成果或许仅在于能够与美中两国领导人同台亮相这一机会本身。 这将使克里姆林宫得以展示俄罗斯参与最高级别谈判的姿态，尽管其实际的国际影响力正在逐渐减弱。

与此同时，即便乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击加剧，且克里米亚大桥遭到破坏，这些都尚未迫使普京重新考虑其对乌克兰的战争计划。

据《华盛顿邮报》报道，这位俄罗斯独裁者仍认为莫斯科占据优势，且俄罗斯对乌克兰领土的打击给基辅造成的损失，远大于乌克兰对俄罗斯基础设施的袭击。

正因如此，经济损失和炼油问题不太可能在与唐纳德·特朗普的谈判中对克里姆林宫的立场产生实质性影响。

该报评估认为，尽管面临经济困难且前线未取得决定性进展，普京仍可能会继续说服美国总统相信俄罗斯立场的强硬性，并强调有必要考虑莫斯科的要求。

《华盛顿邮报》报道了这一消息。

11月18日凌晨，无人机袭击了俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区的伊尔斯克和阿菲普斯克两家炼油厂。袭击后，两家工厂均发生火灾。

此前，俄罗斯总参谋部证实，位于巴什科尔托斯坦的俄罗斯最大炼油厂之一遭到袭击。

此外，乌克兰国防军还对俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区的炼油厂发动了袭击。

需要指出的是，11月5日凌晨，无人机曾袭击了俄罗斯最大的炼油厂之一——梁赞炼油厂。

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