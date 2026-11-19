Rosyjski dyktator Władimir Putin podczas szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC) w chińskim Shenzhen próbował przekonać świat o przewadze gospodarczej Rosji nad Europą. Jednak w kontekście tych oświadczeń rosyjska gospodarka boryka się z gwałtownym spowolnieniem wzrostu, a ukraińskie ataki na rafinerie ropy naftowej stwarzają zagrożenie poważnego kryzysu paliwowego.

Jak zauważa gazeta, Putin starał się zademonstrować siłę gospodarczą Rosji w przededniu trójstronnego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem i przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem. Kreml liczy, że rozmowy z przywódcami dwóch największych światowych mocarstw pomogą wzmocnić międzynarodową pozycję Moskwy.

Pomimo oświadczeń rosyjskiego dyktatora rzeczywista sytuacja gospodarcza w Federacji Rosyjskiej jest znacznie bardziej złożona. Według prognoz samego rosyjskiego rządu tempo wzrostu gospodarczego kraju w tym roku spowolni do 0,4%.

Wśród głównych przyczyn tej sytuacji znajdują się wysoka inflacja, sankcje międzynarodowe oraz wysokie stopy procentowe. Z powodu drogich kredytów rosyjskie przedsiębiorstwa są zmuszone do ograniczania inwestycji. Dodatkowym czynnikiem ryzyka stał się wzrost liczby niespłaconych kredytów w systemie bankowym.

O pogorszeniu się sytuacji coraz częściej mówią również przedstawiciele rosyjskiego biznesu. W szczególności prezes jednego z największych banków państwowych RF, Andriej Kostin, który pozostaje lojalny wobec Putina, niedawno publicznie skarżył się na narastające trudności gospodarcze.

Według informacji The Washington Post nawet umowa dotycząca dostaw rosyjskiego oleju napędowego do USA, którą wcześniej aktywnie promował Donald Trump, ostatecznie nie doszła do skutku.

Najbardziej dotkliwy cios dla rosyjskiej gospodarki zadały ukraińskie ataki na infrastrukturę rafineryjną.

Jak pisze The Washington Post, ostatnia fala ukraińskich ataków objęła ponad 55% rosyjskich mocy przerobowych ropy naftowej. Według szacunków przytoczonych przez gazetę około połowa mocy produkcyjnych została wyłączona z eksploatacji, a wielkość przerobu ropy spadła poniżej poziomu odnotowanego podczas kryzysu paliwowego w lipcu.

Dziennikarze zwrócili szczególną uwagę na tempo, w jakim ukraińskim siłom zbrojnym udało się osiągnąć taki wynik. W ciągu zaledwie dwóch i pół tygodnia ataki objęły ponad połowę rosyjskich mocy przerobowych ropy naftowej.

Dla porównania, podczas poprzedniej fali ataków Ukraina potrzebowała ponad dwóch miesięcy, aby do początku lipca unieruchomić ponad 40% rosyjskich mocy rafineryjnych.

Według szacunków The Washington Post niedobór paliwa w Rosji jest już nieunikniony. Nawet jeśli ukraińskie ataki ustaną, a rosyjskie przedsiębiorstwa zdołają przywrócić działanie wszystkich uszkodzonych rafinerii do końca listopada, nie uda się uniknąć problemów z dostawami paliwa.

Jeśli natomiast Ukraina utrzyma obecną intensywność ataków, rosyjska gospodarka będzie musiała funkcjonować w zasadniczo innych warunkach. Gazeta przytacza ocenę, zgodnie z którą taki scenariusz może stworzyć dla Rosji „fundamentalnie nową rzeczywistość”.

Pomimo problemów gospodarczych Putin nadal stara się demonstrować międzynarodowe wpływy Rosji. Jak zauważa The Washington Post, sama możliwość zorganizowania trójstronnego spotkania z Donaldem Trumpem i Xi Jinpingiem stanowi już polityczne osiągnięcie dla rosyjskiego dyktatora.

Jednocześnie Moskwa wciąż jest daleka od osiągnięcia swoich celów wojskowych na Ukrainie. Właśnie dlatego rozmowy z przywódcami USA i Chin mają dla Kremla przede wszystkim znaczenie symboliczne.

W artykule zwraca się również uwagę na próby porównania przyszłego spotkania z konferencją w Jałcie z 1945 roku, podczas której przywódcy państw alianckich omawiali powojenny porządek w Europie.

Jednak obecna sytuacja międzynarodowa znacznie różni się od okoliczności z połowy ubiegłego wieku. Ukraina, przy wsparciu zachodnich partnerów, nadal przeciwstawia się rosyjskiej agresji i nie pozwala Moskwie osiągnąć wyznaczonych celów wojskowych.

Ponadto uczestnicy trójstronnego spotkania nie ustalili konkretnego porządku obrad, dlatego perspektywy osiągnięcia istotnych porozumień pozostają niepewne.

Według szacunków przytoczonych przez The Washington Post głównym rezultatem dla Putina może być sama możliwość pojawienia się u boku przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin. Pozwoli to Kremlowi zademonstrować udział Rosji w negocjacjach na najwyższym szczeblu, mimo że jej rzeczywisty wpływ na arenie międzynarodowej stopniowo maleje.

Jednocześnie nawet nasilenie ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej oraz uszkodzenie mostu krymskiego nie zmusiły jak dotąd Putina do zmiany planów dotyczących wojny przeciwko Ukrainie.

Jak pisze The Washington Post, rosyjski dyktator nadal uważa, że Moskwa ma przewagę, a rosyjskie uderzenia na terytorium Ukrainy wyrządzają Kijowowi większe szkody niż ukraińskie ataki na infrastrukturę Federacji Rosyjskiej.

Właśnie dlatego straty gospodarcze i problemy z rafinacją ropy raczej nie wpłyną znacząco na stanowisko Kremla podczas negocjacji z Donaldem Trumpem.

Według szacunków gazety Putin prawdopodobnie będzie nadal przekonywał amerykańskiego prezydenta o sile rosyjskich pozycji i konieczności uwzględnienia żądań Moskwy, pomimo trudności gospodarczych i braku zdecydowanych sukcesów na froncie.

Informuje o tym The Washington Post.

W nocy z 17 na 18 listopada drony uderzyły w rafinerie w Ilsku i Afipsku w obwodzie krasnodarskim w Rosji. Po ataku w obu zakładach wybuchły pożary.

Wcześniej Sztab Generalny potwierdził zniszczenie jednej z największych rosyjskich rafinerii w Baszkirii.

Siły Obronne przeprowadziły również atak na rafinerię w obwodzie krasnodarskim w Rosji.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji.

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