W Kijowie rosyjski dron uszkodził popularną pizzerię w pobliżu Kresczatyka
23 listopada rosyjski dron uszkodził pizzerię „Ministerstwo Pizzy” w centrum Kijowa. Lokal znajduje się przy ulicy Zankoweckiej, niedaleko Kreszczatyka.
W pizzerii uszkodzono szyby i letni taras. Teren został odgrodzony taśmą, a goście nie mają tam wstępu.
Według współzałożyciela „Ministerstwa”, Spartaka Velishaeva, wszyscy są cali i zdrowi. Pomoc medyczną udzielono wszystkim, którzy jej potrzebowali.
„Przygotowujemy się do dalszej pracy. Musimy trochę dojść do siebie” – powiedział.
Informację tę podaje serwis Village, powołując się na zespół lokalu.
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