23 listopada rosyjski dron uszkodził pizzerię „Ministerstwo Pizzy” w centrum Kijowa. Lokal znajduje się przy ulicy Zankoweckiej, niedaleko Kreszczatyka.

W pizzerii uszkodzono szyby i letni taras. Teren został odgrodzony taśmą, a goście nie mają tam wstępu.

Według współzałożyciela „Ministerstwa”, Spartaka Velishaeva, wszyscy są cali i zdrowi. Pomoc medyczną udzielono wszystkim, którzy jej potrzebowali.

„Przygotowujemy się do dalszej pracy. Musimy trochę dojść do siebie” – powiedział.

Informację tę podaje serwis Village, powołując się na zespół lokalu.

W obwodzie winnickim w wyniku nocnego ataku Rosji uszkodzono zakład przemysłowy i budynki mieszkalne.

Wcześniej Rosja uszkodziła wieżowiec w Charkowie, są ranni.

Rosjanie od wieczora ponad 10 razy zaatakowali obwód dniepropetrowski, są ranni.

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