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За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники ліквідували 1 970 російських окупантів. Нові дані про втрати армії РФ оприлюднили станом на 19 листопада 2026 року.

РФ у війні з Україною станом на 19 листопада втратила:

особового складу – близько 1 630 980 (+1 970) осіб;

танків – 12 484 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 25 828 (+13) од.;

артилерійських систем – 52 557 (+7) од.;

РСЗВ – 2 284 (+1) од.;

засобів ППО – 1 764 (+0) од.;

літаків – 452 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 200 (+7) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 613 608 (+515) од.;

крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн з ПММ – 177 167 (+341) од.;

спеціальної техніки – 4 916 (+2) од.

Джерело: Генштаб

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