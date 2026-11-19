Генштаб України оновив втрати армії РФ на 19 листопада
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За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники ліквідували 1 970 російських окупантів. Нові дані про втрати армії РФ оприлюднили станом на 19 листопада 2026 року.
РФ у війні з Україною станом на 19 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 630 980 (+1 970) осіб;
- танків – 12 484 (+2) од.;
- бойових броньованих машин – 25 828 (+13) од.;
- артилерійських систем – 52 557 (+7) од.;
- РСЗВ – 2 284 (+1) од.;
- засобів ППО – 1 764 (+0) од.;
- літаків – 452 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 200 (+7) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 613 608 (+515) од.;
- крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн з ПММ – 177 167 (+341) од.;
- спеціальної техніки – 4 916 (+2) од.
Джерело: Генштаб
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