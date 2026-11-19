乌克兰总参谋部更新了截至11月19日的俄罗斯军队伤亡情况
据乌克兰武装部队总参谋部消息，过去24小时内，乌克兰守军消灭了1 970名俄罗斯占领军。截至2026年11月19日，俄罗斯军队伤亡的最新数据已公布。
截至11月19日，俄罗斯在与乌克兰的战争中损失：
- 人员——约1,630,980人（+1,970人）；
- 坦克——12 484（+2）辆；
- 装甲战斗车——25 828 (+13) 辆；
- 火炮系统——52 557 (+7) 门；
- 多管火箭炮系统——2 284（+1）套；
- 防空武器——1 764（+0）套；
- 飞机——452架（+0）；
- 直升机——356架（+0）；
- 地面机器人系统——3 200 (+7) 套；
- 作战-战术级无人机——613 608 (+515) 架；
- 巡航导弹——5 196 (+0) 架；
- 舰船/快艇——35（+0）艘；
- 潜艇——2（+0）艘；
- 汽车及装载燃油的油罐车——177 167 (+341) 辆；
- 特种装备——4 916 (+2) 辆
来源：总参谋部
过去24小时内，前线共发生205次交火，在波克罗夫斯克方向消灭了80名占领军。
泽连斯基表示，俄军加强了对多布罗皮利亚和科斯蒂安蒂诺夫卡的进攻。
视频：总参谋部情报总局战士在卡霍夫斯基森林对占领军设下埋伏。