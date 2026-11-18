代号为“巴里斯塔”的亚历山大是第122旅无人机分队指挥官，在遭遇敌方炮击时，他与弟弟及战友一同被困在燃烧的地下室中。 那一刻，他满脑子只想着让弟弟能逃到外面。

代号“巴里斯特”的亚历山大与弟弟及战友在敌军炮击期间被困在燃烧的地下室中。 掩体很快被浓密的黑色烟雾填满，火焰堵住了出口。亚历山大虽然手、脖子和脸部都烧伤了，但三人还是成功逃了出来。那一刻，他满脑子想的只有如何救出弟弟。

如今，“巴里斯特”是乌克兰武装部队第122独立领土防卫旅第1营的一名军人，担任突击无人机系统排长。 他的军旅生涯从FPV模拟器前的新兵，一路晋升至上士并担任分队指挥官。

2024年，亚历山大与弟弟一同加入了乌克兰武装部队。 他们的长兄成为了他们的榜样——长兄在全面入侵开始的第一天就奔赴前线保卫国家。这两位弟弟在营里都被分配到了无人机系统分队。

亚历山大坦言，起初选择这一方向是因为害怕步兵服役。但正是这种恐惧感，反而成为他掌握新专业的动力。

“其实我非常想当飞行员，因为我害怕去步兵部队。 这没什么好羞于启齿的：我当时很害怕，而且我明白自己可以远程工作并发挥作用。正是这种恐惧激励着我学习，”绰号“巴里斯塔”的他说道。

完成基础军事训练后，他参加了为期两周的FPV无人机飞行员培训课程。 起初，操控无人机并不容易。为了更快掌握技能，亚历山大购买了自己的遥控器和笔记本电脑，并在模拟器上通宵达旦地进行训练。

然而不久后他便意识到：光靠设备并不能让人成为专业的飞行员。

“购买设备并不能解决问题。关键在于操作技巧，以及对整个运作机制的理解，”这位军人解释道。

培训结束仅三周后，飞行员们便前往顿涅茨克方向。在那里，亚历山大开始执行作战任务。在第四次出击中，他击中了一辆装载着弹药和物资的敌方“蚂蚁”三轮车。

“在侦察屏幕上，我看到自己直接撞上了拖车，一切都爆炸并燃烧起来。 虽然双手在发抖，但那一刻我明白：这就是我该在的地方。所有看似不可能的事情，都仿佛被一挥而就地解决了，”“巴里斯特”回忆道。

首次出动前往阵地，不仅对这位年轻飞行员来说是一次考验，对他作为哥哥而言同样如此。当需要决定谁先出发时，亚历山大主动承担了这项任务。 他想亲自评估局势和驻守条件，并为比他小四岁的弟弟做好准备。

后来，他们被派到了同一个阵地。 在猛烈的炮击中，隔壁的房屋起火了，火焰蔓延到了士兵们所在的地下室入口处。掩体内部用泡沫塑料进行了保温，泡沫开始融化，使整个空间充满了浓密的有毒烟雾。

在危急关头，其中一名战友面对火墙时惊慌失措。这时，亚历山大的兄弟帮助他摆脱了惶惑，三人最终成功冲出了火场。

“当时我根本没顾及自己——满脑子只想着让弟弟安全出来。根本没法呼吸，我们只能跪在地上。 我弟弟简直是用一脚把战友从恍惚中踢醒，我们才冲出了火海，”这位军人回忆道。

亚历山大虽然手、脖子和脸部都受了烧伤，但三人最终都幸存了下来。这次经历让他明白，战争中的恐惧是一种自然反应，只要不让它瘫痪自己的行动，反而能帮助保住性命。

经过额外培训并在其他战线执行任务后，“巴里斯特”再次奔赴顿涅茨克地区。这次，车组几乎在前线第一线作战。 得益于短暂的飞行时间以及此前积累的经验，亚历山大在五天内击毁的敌方人员和装备，比前一年还要多。车组协助挫败了俄军在乌克兰阵地外围的多次突袭。

如今，亚历山大不仅亲自执行作战任务，还负责其他机组的培训与工作。作为排长，他指导年轻的操作员，向他们传授经验，不仅讲解操控的技术要点，还阐述前线作战的原则。

他亲自监督无人机和设备在出动前准备工作。当飞行员们直接在前线执行任务时，他始终与他们保持联系。如果出现技术问题，他会通过视频或语音通话远程协助解决问题。

“我们操作的是电子设备，而它很‘任性’：这里能用，那里却不行，还会受到天气和电子战的影响。无论白天还是黑夜，小伙子们随时都会打电话或发消息说：‘出问题了’。 然后我们会通过视频或语音通话在线排查并找出解决方案，确保操作组能够继续执行作战任务，”“巴里斯塔”解释道。

对亚历山大而言，指挥官的工作成果不仅体现在成功的打击上，更体现在部队的协同作战能力和人员安全上。他力求让每位操作员都能适应真实的作战环境，熟练掌握自己的装备，并能依靠战友的支持。

如今，他的部下每次成功出击，都融入了“巴里斯特”亲身积累的部分经验——从最初在模拟器上的训练，到实战出击，再到阵地上的危险局面。 而他认为自己最大的责任，就是将队员们培养成能够高效完成任务并平安归来的战士。

该旅已在社交媒体上公布了这位战士的故事。

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