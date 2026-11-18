Александр с позывным «Бариста», командир подразделения БПЛА 122-й бригады, вместе со своим младшим братом и сослуживцем оказался в горящем подвале во время вражеского обстрела. В тот момент он думал только о том, чтобы его младший брат смог выбраться наружу.

Александр с позывным «Бариста» вместе с младшим братом и побратимом оказался в горящем подвале во время вражеского обстрела. Убежище быстро заполнилось густым черным дымом, огонь перекрыл выход. Александр получил ожоги рук, шеи и лица, но все трое смогли выбраться. В тот момент он думал только о том, как спасти младшего брата.

Сегодня «Бариста» — военнослужащий 1-го батальона 122-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, командир взвода ударных беспилотных авиационных комплексов. Его путь в армии пролегал от новичка за симулятором FPV до старшего сержанта и командира подразделения.

В Вооруженные силы Украины Александр вступил в 2024 году вместе с младшим братом. Примером для них стал старший брат, который отправился защищать страну с первых дней полномасштабного вторжения. Обоих младших братьев в батальоне направили в подразделение беспилотных систем.

Александр не скрывает, что сначала выбрал это направление из-за страха перед пехотной службой. В то же время именно это чувство стало для него мотивацией освоить новую специальность.

«На самом деле я очень хотел стать пилотом, потому что боялся идти в пехоту. В этом нет ничего постыдного: мне было страшно, и я понимал, что смогу работать удаленно и приносить пользу. Именно этот страх и стимулировал меня учиться», — рассказывает «Бариста».

После базовой общевойсковой подготовки он прошел двухнедельные курсы FPV-пилотов. Сначала управление дроном давалось нелегко. Чтобы быстрее освоить навыки, Александр приобрел собственный пульт и ноутбук и проводил ночи за тренировками на симуляторе.

Однако вскоре понял: само по себе оборудование не сделает человека профессиональным пилотом.

«Приобрести оборудование — это не решение проблемы. Проблема в руках и в понимании того, как всё должно работать», — объясняет военный.

Уже через три недели после обучения экипажи отправились на Донецкое направление. Там Александр начал выполнять боевые задачи. Во время четвертого вылета он поразил вражеский трицикл «Муравей», загруженный боекомплектом и имуществом.

«На экране разведки я увидел, как врезаюсь прямо в прицеп, как всё взрывается и горит. Руки дрожали, но в тот миг я понял: я на своём месте. Всё, что казалось невозможным, снялось как рукой», — вспоминает «Бариста».

Первый выезд на позиции стал испытанием не только для молодого пилота, но и для него как старшего брата. Когда нужно было определить, кто отправится первым, Александр взял эту задачу на себя. Хотел сам оценить обстановку, условия пребывания и подготовить младшего брата, который на четыре года младше его.

Впоследствии они оказались на одной позиции. Во время интенсивного обстрела загорелся соседний дом, а пламя перекинулось на вход в подвал, где находились военные. Укрытие было утеплено пенопластом, который начал плавиться, наполняя помещение густым токсичным дымом.

Один из сослуживцев в критический момент растерялся перед стеной огня. Тогда брат Александра помог ему выйти из ступора, и все трое смогли прорваться наружу.

«Я тогда о себе не думал — думал только о том, чтобы младший брат выбрался. Дышать было нечем, мы стояли на коленях. Мой брат буквально толчком вывел побратима из ступора, и мы прорвались сквозь огонь», — рассказывает военный.

Александр получил ожоги рук, шеи и лица, однако все трое выжили. Этот случай научил его, что страх на войне — естественная реакция, которая может помочь сохранить жизнь, если не позволять ей парализовать действия.

После дополнительного обучения и работы на других направлениях «Бариста» снова отправился в Донецкую область. На этот раз экипаж работал почти на первой линии. Благодаря короткому времени подготовки и приобретённому опыту за пять суток Александр поразил больше вражеской живой силы и техники, чем за предыдущий год. Экипаж помогал срывать российские штурмы на подступах к украинским позициям.

Сейчас Александр уже не только сам выполняет боевые задачи, но и отвечает за подготовку и работу других экипажей. Как командир взвода он обучает молодых операторов, передает им опыт и объясняет не только технические особенности пилотирования, но и принципы работы на передовой.

Лично контролирует подготовку дронов и оборудования перед выходом на позиции. А когда экипажи работают непосредственно на передовой, постоянно остается с ними на связи. Если возникают технические проблемы, помогает найти решение удаленно — через видео- или аудиосвязь.

«Мы работаем с электроникой, а она капризная: здесь работает, там — нет, влияют погода, РЭБ. В любое время суток ребята могут позвонить или написать: “Есть проблема”. И мы в онлайн-режиме — по видео или аудио — разбираемся и находим решение, чтобы экипаж мог продолжать боевую работу», — объясняет «Бариста».

Для Александра результат работы командира измеряется не только успешными поражениями, но и слаженностью подразделения и безопасностью людей. Он стремится к тому, чтобы каждый оператор был готов к реальным боевым условиям, знал свою технику и мог рассчитывать на поддержку сослуживцев.

Теперь в каждом успешном вылете его подчинённых есть часть опыта, который «Бариста» приобрел сам — от первых тренировок на симуляторе до боевых выходов и опасных ситуаций на позициях. А самой большой ответственностью для себя он считает подготовку людей так, чтобы они могли эффективно выполнять задачи и возвращаться живыми.

Историю бойца бригада опубликовала в соцсетях.

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