Генеральный штаб Украины обновил данные о потерях армии РФ по состоянию на 19 ноября
По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1 970 российских оккупантов. Новые данные о потерях армии РФ были обнародованы по состоянию на 19 ноября 2026 года.
РФ в войне с Украиной по состоянию на 19 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 630 980 (+1 970) человек;
- танков – 12 484 (+2) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 828 (+13) шт.;
- артиллерийских систем – 52 557 (+7) шт.;
- РСЗО – 2 284 (+1) ед.;
- средств ПВО – 1 764 (+0) шт.;
- самолетов – 452 (+0) шт.;
- вертолетов – 356 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 3 200 (+7) шт.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 613 608 (+515) шт.;
- крылатых ракет – 5 196 (+0) шт.;
- кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн с ГСМ – 177 167 (+341) шт.;
- специальной техники – 4 916 (+2) ед.
Источник: Генштаб
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