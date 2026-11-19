По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1 970 российских оккупантов. Новые данные о потерях армии РФ были обнародованы по состоянию на 19 ноября 2026 года.

РФ в войне с Украиной по состоянию на 19 ноября потеряла:

личного состава – около 1 630 980 (+1 970) человек;

танков – 12 484 (+2) шт.;

боевых бронированных машин – 25 828 (+13) шт.;

артиллерийских систем – 52 557 (+7) шт.;

РСЗО – 2 284 (+1) ед.;

средств ПВО – 1 764 (+0) шт.;

самолетов – 452 (+0) шт.;

вертолетов – 356 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 3 200 (+7) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 613 608 (+515) шт.;

крылатых ракет – 5 196 (+0) шт.;

кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн с ГСМ – 177 167 (+341) шт.;

специальной техники – 4 916 (+2) ед.

Источник: Генштаб

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