Według informacji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy obrońcy zlikwidowali 1 970 rosyjskich okupantów. Nowe dane dotyczące strat armii Rosji opublikowano na dzień 19 listopada 2026 roku.

W wojnie z Ukrainą Rosja straciła na dzień 19 listopada:

personel – około 1 630 980 (+1 970) osób;

czołgów – 12 484 (+2) szt.;

bojowych pojazdów opancerzonych – 25 828 (+13) sztuk;

systemów artyleryjskich – 52 557 (+7) sztuk;

systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 284 (+1) szt.;

środków obrony przeciwlotniczej – 1 764 (+0) szt.;

samolotów – 452 (+0) szt.;

śmigłowców – 356 (+0) szt.;

naziemnych kompleksów robotycznych – 3 200 (+7) szt.;

bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 613 608 (+515) szt.;

pocisków skrzydłowych – 5 196 (+0) szt.;

okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;

łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;

pojazdy i cysterny z paliwem – 177 167 (+341) szt.;

techniki specjalnej – 4 916 (+2) szt.

Źródło: Sztab Generalny

Na froncie w ciągu doby doszło do 205 walk, a na kierunku Pokrowskim zlikwidowano 80 okupantów.

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