Sztab Generalny Ukrainy zaktualizował dane dotyczące strat armii Rosji na dzień 19 listopada
Według informacji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy obrońcy zlikwidowali 1 970 rosyjskich okupantów. Nowe dane dotyczące strat armii Rosji opublikowano na dzień 19 listopada 2026 roku.
W wojnie z Ukrainą Rosja straciła na dzień 19 listopada:
- personel – około 1 630 980 (+1 970) osób;
- czołgów – 12 484 (+2) szt.;
- bojowych pojazdów opancerzonych – 25 828 (+13) sztuk;
- systemów artyleryjskich – 52 557 (+7) sztuk;
- systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 284 (+1) szt.;
- środków obrony przeciwlotniczej – 1 764 (+0) szt.;
- samolotów – 452 (+0) szt.;
- śmigłowców – 356 (+0) szt.;
- naziemnych kompleksów robotycznych – 3 200 (+7) szt.;
- bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 613 608 (+515) szt.;
- pocisków skrzydłowych – 5 196 (+0) szt.;
- okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;
- łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;
- pojazdy i cysterny z paliwem – 177 167 (+341) szt.;
- techniki specjalnej – 4 916 (+2) szt.
Źródło: Sztab Generalny
Na froncie w ciągu doby doszło do 205 walk, a na kierunku Pokrowskim zlikwidowano 80 okupantów.
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