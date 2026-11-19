Moskwa planuje wymienić zniszczony łuk samochodowy mostu w Kerczu, jednak prace mogą potrwać około dwóch lat. Odbudowę utrudnia konieczność usunięcia gruzu, ewentualne uszkodzenia filarów oraz ryzyko nowych ukraińskich ataków.

Zniszczony stalowy łuk był jednym z najtrudniejszych elementów mostu kerczeńskiego. Jego długość wynosiła 227 m. Konstrukcja przebiegała nad kanałem żeglugowym i unosiła jezdnię o ponad 30 m nad wodą. Dzięki temu duże statki towarowe mogły przepływać między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim.

Łuk zamontowano w październiku 2017 roku. Jego produkcja i montaż wymagały kilku kolejnych etapów, które trwały prawie dwa lata.

Najpierw przez kilka miesięcy w fabryce w Woroneżu produkowano stalowe elementy. Następnie przez około 11 miesięcy spawano je na specjalnym placu montażowym w pobliżu cieśniny. Gotową konstrukcję spuszczono na wodę za pomocą katamaranów-pontonów. Potrzeba było jeszcze kilku miesięcy, aby połączyć łuk z pozostałą częścią mostu i ułożyć nawierzchnię drogową.

Profesor inżynierii lądowej na Uniwersytecie Khalifa w Abu Zabi, Andreas Kappos, uważa, że przywrócenie ruchu samochodowego może zająć około dwóch lat.

„Około dwóch lat to rozsądny termin na przywrócenie ruchu na moście samochodowym” – zaznaczył naukowiec.

Jednocześnie taka prognoza sprawdzi się tylko pod pewnymi warunkami. Budowa nie może zostać przerwana z powodu nowych ukraińskich ataków, a filary, na których opierał się łuk, nie mogą ulec poważnym uszkodzeniom.

Osobnym problemem będzie usunięcie gruzów zniszczonej konstrukcji. Według szacunków ekspertów nawet ten etap może okazać się trudny ze względu na specyfikę przęsła łukowego.

Inżynier-konsultant Donald Duzenberry, który bada przyczyny zawalenia się mostów, zwrócił uwagę na różnicę między tą konstrukcją a zwykłymi sekcjami mostowymi. Przęsło łukowe ma specyficzną budowę, dlatego jego demontaż i wymiana będą wymagały specjalnych rozwiązań inżynieryjnych.

Dodatkowe trudności pojawią się, jeśli podczas ataku uszkodzone zostały podpory. Wówczas Rosja będzie musiała nie tylko zainstalować nowy łuk, ale także naprawić elementy nośne konstrukcji.

W środę, 18 listopada, Rosja wysłała na miejsce zniszczenia kilka statków. Wśród nich znajduje się statek, który potencjalnie może zostać wykorzystany do usuwania gruzu. Świadczą o tym dane serwisu śledzącego statki VesselFinder, na które powołuje się The New York Times.

Przypomnijmy, że do uszkodzonego mostu krymskiego wysłano statki w celu usunięcia skutków uderzenia.

W wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada na dnie kanału Kercz-Jenikal znalazło się około 6000 ton rosyjskiej stali.

Później na moście krymskim tymczasowo wstrzymano ruch po kolejnym ataku.

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