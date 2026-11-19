Москва планирует заменить разрушенную автомобильную арку Керченского моста, однако работы могут занять около двух лет. Восстановление затрудняется необходимостью расчистки завалов, возможными повреждениями опор и риском новых украинских ударов.

Разрушенная стальная арка была одним из самых сложных элементов Керченского моста. Ее длина составляла 227 м. Конструкция проходила над судоходным каналом и поднимала автомобильное полотно более чем на 30 м над водой. Благодаря этому крупные грузовые суда могли проходить между Чёрным и Азовским морями.

Арку установили в октябре 2017 года. Её изготовление и монтаж требовали нескольких последовательных этапов, которые длились почти два года.

Сначала стальные компоненты в течение нескольких месяцев изготавливали на заводе в Воронеже. Затем их примерно 11 месяцев сваривали на специальной монтажной площадке недалеко от пролива. Готовую конструкцию спустили на воду с помощью катамаранов-понтонов. Еще несколько месяцев потребовалось, чтобы соединить арку с остальной частью моста и проложить автомобильное полотно.

Профессор гражданского строительства Университета Халифы в Абу-Даби Андреас Каппос считает, что восстановление автомобильного движения может занять около двух лет.

«Около двух лет — это разумный срок для возобновления движения по автомобильному мосту», — отметил ученый.

В то же время такой прогноз сбудется лишь при определенных условиях. Строительство не должно прерываться из-за новых украинских ударов, а опоры, на которых держалась арка, не должны получить серьезных повреждений.

Отдельной проблемой станет уборка обломков разрушенной конструкции. По оценкам специалистов, даже этот этап может оказаться сложным из-за особенностей арочного пролета.

Инженер-консультант Дональд Дузенберри, исследующий причины обрушения мостов, обратил внимание на отличие этой конструкции от обычных мостовых секций. Арочный пролет имеет особое строение, поэтому его демонтаж и замена потребуют специальных инженерных решений.

Дополнительные трудности возникнут, если во время атаки пострадали опоры. Тогда России придётся не только устанавливать новую арку, но и ремонтировать несущие элементы сооружения.

В среду, 18 ноября, Россия направила к месту поражения несколько судов. Среди них есть корабль, который потенциально могут использовать для расчистки завалов. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов VesselFinder, на которые ссылается The New York Times.

Напомним, к поврежденному Крымскому мосту направили суда для ликвидации последствий удара.

Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керчь-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября.

Позже на Крымском мосту временно остановили движение после очередной атаки.

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