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Москва планує замінити зруйновану автомобільну арку Керченського мосту, однак роботи можуть тривати близько двох років. Відновлення ускладнюють необхідність розчищення завалів, можливі пошкодження опор і ризик нових українських ударів.

Зруйнована сталева арка була одним із найскладніших елементів Керченського мосту. Її довжина становила 227 м. Конструкція проходила над судноплавним каналом і підіймала автомобільне полотно більш ніж на 30 м над водою. Завдяки цьому великі вантажні судна могли проходити між Чорним та Азовським морями.

Арку встановили у жовтні 2017 року. Її виготовлення та монтаж вимагали кількох послідовних етапів, які тривали майже два роки.

Спочатку сталеві компоненти протягом кількох місяців виробляли на заводі у Воронежі. Потім їх приблизно 11 місяців зварювали на спеціальному монтажному майданчику неподалік протоки. Готову конструкцію спустили на воду за допомогою катамаранів-понтонів. Ще кілька місяців знадобилося, щоб з'єднати арку з рештою мосту та прокласти автомобільне полотно.

Професор цивільного будівництва Університету Халіфи в Абу-Дабі Андреас Каппос вважає, що відновлення автомобільного руху може зайняти близько двох років.

«Близько двох років – це розумний термін для відновлення руху автомобільним мостом», – зазначив науковець.

Водночас такий прогноз справджуватиметься лише за певних умов. Будівництво не повинно перериватися через нові українські удари, а опори, на яких трималася арка, не мають зазнати серйозних пошкоджень.

Окремою проблемою стане прибирання уламків зруйнованої конструкції. За оцінками фахівців, навіть цей етап може виявитися складним через особливості аркового прольоту.

Інженер-консультант Дональд Дузенберрі, який досліджує причини обвалення мостів, звернув увагу на відмінність цієї конструкції від звичайних мостових секцій. Арковий проліт має особливу будову, тому його демонтаж і заміна потребуватимуть спеціальних інженерних рішень.

Додаткові труднощі виникнуть, якщо під час атаки постраждали опори. Тоді Росії доведеться не лише встановлювати нову арку, а й ремонтувати несучі елементи споруди.

У середу, 18 листопада, Росія направила до місця ураження кілька суден. Серед них є корабель, який потенційно можуть використовувати для розчищення завалів. Про це свідчать дані сервісу відстеження суден VesselFinder, на які посилається The New York Times.

Нагадаємо, до пошкодженого Кримського мосту направили судна для ліквідації наслідків удару.

Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада.

Пізніше на Кримському мосту тимчасово зупинили рух після чергової атаки.

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