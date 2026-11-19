莫斯科计划更换克里米亚大桥被毁的汽车拱桥，但工程可能需要约两年时间。修复工作因需清理瓦砾、桥墩可能受损以及面临乌克兰再次袭击的风险而变得复杂。

这座被摧毁的钢拱桥曾是克里米亚大桥最复杂的构件之一。其长度为227米。该结构横跨航道，将公路桥面抬升至距水面30多米的高处。 正因如此，大型货船才能在黑海与亚速海之间通行。

该拱桥于2017年10月安装完毕。其制造和安装需要经过多个连续阶段，历时近两年。

起初，钢制构件在沃罗涅日的一家工厂里历时数月完成制造。随后，在水道附近的专用安装场地进行了约11个月的焊接作业。最终，借助双体浮船将完工的结构体下水。 随后又花了几个月时间，将拱桥与桥梁其余部分连接起来，并铺设了车行道。

阿布扎比哈利法大学土木工程教授安德烈亚斯·卡波斯认为，恢复汽车通行可能需要大约两年时间。

“大约两年——这是恢复汽车桥通行的合理期限，”这位学者指出。

不过，这一预测仅在特定条件下才能实现。施工过程不应因乌克兰方面的新一轮袭击而中断，且支撑拱门的桥墩也不应遭受严重损坏。

清理坍塌结构的残骸将是一个单独的问题。据专家评估，仅这一阶段就可能因拱形跨度的特殊性而变得十分棘手。

研究桥梁坍塌原因的咨询工程师唐纳德·杜森伯里指出，该结构与普通桥梁段存在显著差异。 拱形跨度具有特殊的结构，因此其拆除和更换将需要特殊的工程解决方案。

如果桥墩在袭击中受损，还将面临额外困难。届时，俄罗斯不仅需要安装新的拱桥，还必须修复该结构的承重构件。

11月18日星期三，俄罗斯向受损地点派遣了数艘船只。其中包括一艘可能用于清理瓦砾的船只。据《纽约时报》援引船舶追踪服务VesselFinder的数据显示，情况确系如此。

需要指出的是，此前已向受损的克里米亚大桥派遣船只，以清理袭击造成的后果。

由于11月17日夜间克里米亚大桥结构被毁，约6000吨俄罗斯钢材沉入了刻赤-叶尼卡尔运河河底。

随后，克里米亚大桥在遭遇新一轮袭击后暂时停止通行。

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