Film: Drony zaatakowały ważną stację pomp ropy naftowej Federacji Rosyjskiej w Tatarstanie
W nocy z 18 na 19 listopada drony zaatakowały Almetjewsk, gdzie miejscowi mieszkańcy odnotowali co najmniej 16 potężnych wybuchów. Jako jeden z możliwych celów wymienia się stację pomp naftowych „Kalejkino”, należącą do spółki „Transneft”.
Mieszkańcy informują o działaniach obrony przeciwlotniczej oraz co najmniej 16 potężnych wybuchach. W Tatarstanie od godziny 03:00 obowiązuje stan „zagrożenia dronami”, a na kilku lotniskach wprowadzono ograniczenia.
Władze rosyjskie nie opublikowały jeszcze oficjalnych danych dotyczących skutków ataku.
Stacja pompowania ropy „Kalejkino” należy do spółki „Transneft” i stanowi jeden z kluczowych węzłów rosyjskiego systemu rurociągów naftowych.
Stacja ta przyjmuje ropę z kilku regionów i przesyła ją w kierunku Samary i Niżnego Nowogrodu.
Wcześniej drony zaatakowały dwie rosyjskie rafinerie w obwodzie krasnodarskim, w obu wybuchły pożary.
Wcześniej Sztab Generalny potwierdził zniszczenie jednej z największych rosyjskich rafinerii w Baszkirii.
Siły Obronne przeprowadziły również atak na rafinerię w obwodzie krasnodarskim w Rosji.
Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji.