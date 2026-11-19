W nocy z 18 na 19 listopada drony zaatakowały Almetjewsk, gdzie miejscowi mieszkańcy odnotowali co najmniej 16 potężnych wybuchów. Jako jeden z możliwych celów wymienia się stację pomp naftowych „Kalejkino”, należącą do spółki „Transneft”.

Mieszkańcy informują o działaniach obrony przeciwlotniczej oraz co najmniej 16 potężnych wybuchach. W Tatarstanie od godziny 03:00 obowiązuje stan „zagrożenia dronami”, a na kilku lotniskach wprowadzono ograniczenia.

Władze rosyjskie nie opublikowały jeszcze oficjalnych danych dotyczących skutków ataku.

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Stacja pompowania ropy „Kalejkino” należy do spółki „Transneft” i stanowi jeden z kluczowych węzłów rosyjskiego systemu rurociągów naftowych.

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Stacja ta przyjmuje ropę z kilku regionów i przesyła ją w kierunku Samary i Niżnego Nowogrodu.

Wcześniej drony zaatakowały dwie rosyjskie rafinerie w obwodzie krasnodarskim, w obu wybuchły pożary.

Wcześniej Sztab Generalny potwierdził zniszczenie jednej z największych rosyjskich rafinerii w Baszkirii.

Siły Obronne przeprowadziły również atak na rafinerię w obwodzie krasnodarskim w Rosji.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji.

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