В ночь на 19 ноября беспилотники атаковали Альметьевск, где местные жители насчитали не менее 16 мощных взрывов. Одной из возможных целей называют нефтеперекачивающую станцию «Калейкино», принадлежащую компании «Транснефть».

Местные жители сообщают о работе ПВО и как минимум 16 мощных взрывах. В Татарстане с 03:00 действует режим «беспилотной опасности», а в нескольких аэропортах ввели ограничения.

Официальных данных о последствиях атаки российские власти пока не обнародовали.

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Нефтеперекачивающая станция «Калейкино» принадлежит компании «Транснефть» и является одним из ключевых узлов нефтепроводной системы России.

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Она принимает нефть из нескольких регионов и перекачивает её в сторону Самары и Нижнего Новгорода.

Ранее беспилотники атаковали два российских НПЗ в Краснодарском крае, на обоих вспыхнули пожары.

До этого Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ России в Башкортостане.

Также Силы обороны нанесли удар по НПЗ в Краснодарском крае России.

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

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