Видео: Дроны атаковали важную нефтеперекачивающую станцию РФ в Татарстане
В ночь на 19 ноября беспилотники атаковали Альметьевск, где местные жители насчитали не менее 16 мощных взрывов. Одной из возможных целей называют нефтеперекачивающую станцию «Калейкино», принадлежащую компании «Транснефть».
Местные жители сообщают о работе ПВО и как минимум 16 мощных взрывах. В Татарстане с 03:00 действует режим «беспилотной опасности», а в нескольких аэропортах ввели ограничения.
Официальных данных о последствиях атаки российские власти пока не обнародовали.
Нефтеперекачивающая станция «Калейкино» принадлежит компании «Транснефть» и является одним из ключевых узлов нефтепроводной системы России.
Она принимает нефть из нескольких регионов и перекачивает её в сторону Самары и Нижнего Новгорода.
Ранее беспилотники атаковали два российских НПЗ в Краснодарском крае, на обоих вспыхнули пожары.
До этого Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ России в Башкортостане.
Также Силы обороны нанесли удар по НПЗ в Краснодарском крае России.
Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.