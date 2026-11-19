За последние дни российские оккупационные войска продвинулись на нескольких участках фронта в Донецкой области. В частности, изменения были зафиксированы вблизи населенных пунктов в Краматорском и Покровском районах.

«Враг продвинулся вблизи Рай-Александровки (Краматорский район, Донецкая область)», — говорится в сообщении аналитиков.

Кроме того, накануне в DeepState сообщали о продвижении российских войск в Покровском районе Донецкой области. Изменения на линии фронта зафиксировали вблизи Васильевки и Гришино.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

За прошедшие сутки, 18 ноября, Силы обороны Украины отразили российские атаки на ряде направлений фронта. Наибольшую активность противник проявлял на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях, где в общей сложности зафиксировали 45 штурмовых действий.

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1 970 российских оккупантов. Новые данные о потерях армии РФ обнародованы по состоянию на 19 ноября 2026 года.

На фронте за сутки произошло 205 боев, на Покровском направлении было уничтожено 80 оккупантов.

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