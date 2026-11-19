W ostatnich dniach rosyjskie siły okupacyjne przeprowadziły ofensywę na kilku odcinkach frontu w obwodzie donieckim. W szczególności odnotowano zmiany w pobliżu miejscowości w rejonach Kramatorska i Pokrowska.

„Wróg posunął się naprzód w pobliżu Raj-Oleksandrivki (rejon Kramatorska, obwód doniecki)” – czytamy w komunikacie analityków.

Ponadto dzień wcześniej serwis DeepState poinformował o postępach rosyjskich wojsk w rejonie Pokrowskim w obwodzie donieckim. Zmiany na linii frontu odnotowano w pobliżu Wasylówki i Hryszynego.

Informują o tym analitycy projektu DeepState.

W ciągu ostatnich 24 godzin, 18 listopada, Siły Obronne Ukrainy odparły rosyjskie ataki na kilku kierunkach frontu. Największą aktywność przeciwnik wykazał na kierunkach Pokrowskim, Kostiantynowskim i Słowiańskim, gdzie łącznie odnotowano 45 akcji szturmowych.

Według informacji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali 1 970 rosyjskich okupantów. Nowe dane dotyczące strat armii RF zostały opublikowane na dzień 19 listopada 2026 roku.

Na froncie w ciągu doby doszło do 205 walk, a na kierunku Pokrowskim zneutralizowano 80 okupantów.

Rosjanie zintensyfikowali ofensywę na Dobropillę i Kostiantynówkę – poinformował Zełenski.

Wideo: żołnierze GUR zorganizowali zasadzkę na okupantów w lesie w Kachowce.

Czytaj nas na