За прошедшие сутки, 18 ноября, российские войска нанесли удары с помощью ударных беспилотников по Вышгородскому и Фастовскому районам Киевской области. В результате обстрелов пострадали четыре человека.

Враг продолжает атаковать Киевскую область ударными беспилотниками. За последние сутки последствия обстрелов зафиксированы в двух районах.

Пострадали четыре человека в Вышгородском районе, среди них — ребенок. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Под ударами оказались жилые дома, транспортные средства, предприятия и энергетическая инфраструктура.