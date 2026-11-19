В Киевской области в результате российского нападения пострадали четыре человека
За прошедшие сутки, 18 ноября, российские войска нанесли удары с помощью ударных беспилотников по Вышгородскому и Фастовскому районам Киевской области. В результате обстрелов пострадали четыре человека.
Враг продолжает атаковать Киевскую область ударными беспилотниками. За последние сутки последствия обстрелов зафиксированы в двух районах.
Пострадали четыре человека в Вышгородском районе, среди них — ребенок. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Под ударами оказались жилые дома, транспортные средства, предприятия и энергетическая инфраструктура.
В Вышгородском районе повреждены 29 частных домов, 19 транспортных средств, два производственно-складских помещения и энергетический объект.
В Фастовском районе повреждено частное домовладение.
На местах продолжают работать соответствующие службы.
Об этом Киевская областная военная администрация сообщает в Telegram.
Видео: В Киевской области в результате атаки РФ пострадали четверо человек, среди них ребенок