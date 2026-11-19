W ciągu ostatniej doby, 18 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały dronami bojowymi powiaty Wyshhorodzki i Fastowski w obwodzie kijowskim. W wyniku ostrzału rannych zostało cztery osoby.

Wróg nadal atakuje obwód kijowski za pomocą dronów bojowych. W ciągu ostatniej doby odnotowano skutki ataków w dwóch rejonach.

W rejonie Wyshhorodskim ranne zostały cztery osoby, w tym dziecko. Wszystkim poszkodowanym udzielono niezbędnej pomocy medycznej.

Atakom uległy domy, pojazdy, przedsiębiorstwa oraz infrastruktura energetyczna.