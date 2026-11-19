W obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku cztery osoby odniosły obrażenia
W ciągu ostatniej doby, 18 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały dronami bojowymi powiaty Wyshhorodzki i Fastowski w obwodzie kijowskim. W wyniku ostrzału rannych zostało cztery osoby.
Wróg nadal atakuje obwód kijowski za pomocą dronów bojowych. W ciągu ostatniej doby odnotowano skutki ataków w dwóch rejonach.
W rejonie Wyshhorodskim ranne zostały cztery osoby, w tym dziecko. Wszystkim poszkodowanym udzielono niezbędnej pomocy medycznej.
Atakom uległy domy, pojazdy, przedsiębiorstwa oraz infrastruktura energetyczna.
W rejonie Wyshhorodzkim uszkodzono 29 domów prywatnych, 19 pojazdów, dwa obiekty produkcyjno-magazynowe oraz obiekt energetyczny.
W rejonie Fastowskim uszkodzono prywatną posesję.
Na miejscu nadal działają odpowiednie służby.
Informację tę podała Kijowska Okręgowa Administracja Wojskowa na Telegramie.
Wideo: W obwodzie kijowskim w wyniku ataku Rosji ranne zostały cztery osoby, w tym dziecko