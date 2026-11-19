Po atakach na Most Krymski w Sewastopolu na stacjach benzynowych doszło do paniki. Z powodu zwiększonego popytu wprowadzono tam już ograniczenia w sprzedaży benzyny.

Według informacji z rosyjskich mediów społecznościowych „lokalne władze” wprowadziły już ograniczenia w sprzedaży benzyny.

Kierowcy mogą zatankować pełny bak. Do kanistrów można napełnić nie więcej niż 20 litrów.

Lokalne grupy na portalach społecznościowych informują również, że niektórzy kupowali jednorazowo po 200–500 litrów paliwa.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/25/9086455149014179689.mp4



Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły atak na mosty, którymi Rosja dostarcza zasoby na okupowany Krym.

Wideo: Most krymski częściowo się zawalił po uderzeniu rakietowym.

Siły Zbrojne Ukrainy (SZU) trafiły w most nad rzeką Siverskyi Donets i uszkodziły trzy rosyjskie samoloty.

Czytaj nas na