После атак на Крымский мост в Севастополе на автозаправочных станциях возник ажиотаж. Из-за повышенного спроса там уже ввели ограничения на продажу бензина.

По данным российских пабликов, «местные власти» уже ввели ограничения на продажу бензина.

Водители могут заправить полный бак. В канистры разрешают наливать не более 20 литров.

Также местные паблики пишут, что некоторые люди покупали по 200–500 литров топлива за один раз.

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Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

ВСУ нанесли удар по мостам, по которым Россия поставляет ресурсы в оккупированный Крым.

Видео: Крымский мост частично обрушился после ракетного удара.

ВСУ поразили мост через Северский Донец и повредили три российских самолета.

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