Видео: После обстрелов Крымского моста в Севастополе на АЗС образовались огромные очереди
После атак на Крымский мост в Севастополе на автозаправочных станциях возник ажиотаж. Из-за повышенного спроса там уже ввели ограничения на продажу бензина.
По данным российских пабликов, «местные власти» уже ввели ограничения на продажу бензина.
Водители могут заправить полный бак. В канистры разрешают наливать не более 20 литров.
Также местные паблики пишут, что некоторые люди покупали по 200–500 литров топлива за один раз.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
ВСУ нанесли удар по мостам, по которым Россия поставляет ресурсы в оккупированный Крым.
Видео: Крымский мост частично обрушился после ракетного удара.
ВСУ поразили мост через Северский Донец и повредили три российских самолета.